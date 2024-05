Antonio Mezzancella ai fornelli di “Cook 40′” stamani su Rai 2

A “Cook 40′” stamani su Rai 2 sarà ospite il cantante, showman e imitatore Antonio Mezzancella – già vincitore di “Tale e Quale show”

Nuovo appuntamento con Cook40’, il programma condotto da Flavio Montrucchio dedicato a chi ama cucinare, ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. Nella diciannovesima puntata, sabato 11 maggio alle ore 12.00 su Rai 2, sarà ospite il cantante, showman e imitatore Antonio Mezzancella – già vincitore di “Tale e Quale show” e del torneo dei campioni di “Tale e quale show” – che accompagnato al pianoforte dal maestro Ciro Cino renderà omaggio ai favolosi anni ’80, quelli degli yuppies e dei paninari, degli eccessi e della grande fiducia nel futuro.

Assieme a Flavio Montrucchio, canteranno gli indimenticabili successi di quello spensierato decennio. Ma Mezzancella come se la caverà in cucina, quando dovrà poi preparare in soli 40 minuti, un elaborato menu nostalgia dedicato proprio agli anni ‘80, insieme all’architetto e velista chef Carlo Olivari?

Nel corso della puntata poi, la food blogger Stella Menna insegnerà due trucchetti per pulire il forno in modo efficace e del tutto naturale.

Cook40’ è un format tv originale che insegna a districarsi tra le materie prime, gli utensili e le attrezzature da cucina, con informazioni utili, curiose e divertenti, per preparare un pranzo o una cena con ospiti, senza l’ansia di non essere in grado o di non avere abbastanza tempo.