Angelina Mango emoziona all’Eurovision cantando Imagine di John Lennon

Eurovision 2024, Angelina Mango emoziona i giornalisti cantando ‘Imagine’ di John Lennon: “Voglio che sia la musica a parlare”

Un’esibizione che è venuta dal cuore e che ha emozionato tutti i presenti. Angelina Mango nella sala stampa internazionale dell’Eurovision a Malmö ha cantato ‘Imagine’ di John Lennon dopo le tante polemiche che hanno investito la kermesse canora internazionale.

La vincitrice di Sanremo con la canzone ‘La noia’ ha voluto prima leggere un comunicato: “Ciao a tutti, sono qui perché ci tenevo a poter dire il mio pensiero, a modo mio e con le mie parole. Quando sono arrivata qui ho visto artisti come me che vivono di musica e parlano con la loro musica e che condividono lo stesso sogno. Ieri sera mi sono esibita sul palco di Eurovision con il cuore colmo di amore. Sono andata a letto orgogliosa di me e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio che sia la musica a parlare e questo è il messaggio più forte che io possa condividere“.

Queste le parole di Angelina che ha letto in inglese: “Hi everyone, I’m here because I would really like to express my thoughts in my own way and in my own words. When I got here I saw artists just like me, who live for their music and speak through their music and who share the same dream. Last night I performed on that amazing Eurovision stage with my heart full of love. I went to bed so proud of myself and proud of us all. Today once more i just want the music speaks. And this is the strongest message I can share today”.