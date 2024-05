Abu Dhabi trova un posto tra le prime 25 città marittime al mondo

Abu Dhabi ha compiuto un significativo passo avanti nella sua rilevanza marittima, guadagnandosi un posto tra le prime 25 città marittime al mondo

Abu Dhabi ha compiuto un significativo passo avanti nella sua rilevanza marittima, guadagnandosi un posto tra le prime 25 città marittime al mondo. Dal 2022, la città è salita di ben 10 posizioni, raggiungendo il 22º posto, il più alto incremento tra tutte le città, secondo il prestigioso Rapporto LMC 2024 presentato a Singapore.

Il rapporto LMC, uno studio di benchmarking semestrale prodotto da DNV e Menon Economics, valuta le performance delle 50 principali città marittime in settori chiave come trasporto marittimo, finanza e diritto marittimo, tecnologia marittima e portualità e logistica. Quest’anno segna la sesta edizione del rapporto, fornendo preziose informazioni per amministrazioni marittime, stakeholder dell’industria e la comunità marittima globale.

Il successo di Abu Dhabi è stato trainato dai significativi progressi nei pilastri “Attrattività e Competitività” e “Miglioramento del Trasporto Marittimo”. La città ha ottenuto anche impressionanti posizioni in tutti gli altri indicatori chiave e ha ricevuto punteggi favorevoli in termini di crescita proiettata come uno dei principali centri marittimi del mondo, continuando ad affermarsi nella prominenza globale nel panorama marittimo.

Un fattore chiave di questo successo è Abu Dhabi Maritime, istituita nel 2020 tramite un accordo tra AD Ports Group e il Dipartimento di Municipi e Trasporti per gestire lo sviluppo del settore marittimo di Abu Dhabi. Abu Dhabi Maritime si è impegnata a posizionare l’emirato come un importante hub marittimo globale, riflettendo il suo impegno nei risultati del rapporto LMC, entrando nella classifica per la prima volta nel 2022 e balzando al 22º posto oggi.

AD Ports Group ha investito pesantemente in diverse aree che rientrano nei criteri di classificazione, potenziando le infrastrutture marittime commerciali e ricreative, le capacità digitali e il quadro regolatorio marittimo. Iniziative come il lancio del Maritime Hub Abu Dhabi, l’espansione delle reti di trasporto marittimo pubblico e progetti di sostenibilità hanno contribuito significativamente a questo successo.