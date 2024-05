Tennis: gli Internazionali di Roma perdono Alcaraz e anche Sinner è a rischio

Tennis funestato dagli infortuni: lo spagnolo Alcaraz salterà gli Internazionali, Sinner ha un problema all’anca e tiene tutti col fiato sospeso

Roma perde Alcaraz. E tutti pensano a Sinner. Lo spagnolo numero 3 del mondo è costretto a rinunciare agli Internazionali, dopo essere stato eliminato a Madrid e al ritiro a Montecarlo. Ancora il braccio maledetto, ora c’è anche la diagnosi: edema muscolare al pronatore rotondo dell’avambraccio. Nel frattempo anche Sinner ha lasciato Madrid con un problema all’anca e una risonanza magnetica sulla quale il team dell’altoatesino tiene uno stretto riserbo.

“Ho bisogno di riposo per recuperare”, ha scritto Alcaraz sui social. “Ho sentito dolore al braccio dopo aver giocato a Madrid. Oggi ho fatto degli esami e ho un edema muscolare al pronatore rotondo dell’avanbraccio, come conseguenza della mia ultima lesione. Sfortunamente non posso giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e giocare senza dolore al 100%”.

UN’EPIDEMIA DI ACCIACCHI

Novak Djokovic non ha giocato a Madrid, come accaduto lo scorso anno. Ha raggiunto le semifinali a Monte Carlo, il suo unico torneo sulla terra battuta di questa stagione. In Spagna Sinner ha deciso di non giocare i quarti contro Felix Auger-Aliassime per un problema all’anca di cui soffre da Monte-Carlo. Carlos Alcaraz a Madrid ha perso ai quarti contro Rublev, condizionato dall’infortunio all’avambraccio che gli aveva impedito di giocare a Monte-Carlo e Barcellona. Ha appena annunciato che non giocherà a Roma. Ieri Medvedev ha abbandonato il campo, dopo un set contro Lehecka. E’ a rischio anche lui.