Previsioni meteo 3 maggio 2024: weekend al via con instabilità

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 maggio 2024: tempo in miglioramento al Centro-Sud, ancora piogge sulle regioni centro-settentrionali

Il mese di maggio ha preso il via con condizioni meteo instabili, a causa di una serie di impulsi perturbati hanno raggiunto l’Italia. Nella giornata di oggi avremo ancora condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, mentre al meridione tornerà il sole. Nel corso del weekend lo scenario resterà pressoché immutato, con piogge sulle regioni del Nord e di parte di quelle centrali e clima più asciutto al meridione e Isole maggiori. Solo la prossima settimana l’alta pressione dovrebbe rimontare a partire dai settori occidentali del continente portando un generale miglioramento.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Liguria, Romagna e Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni sparsi, molte nuvole con pioviggini altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità sulle stesse zone, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo più asciutto ma con cieli nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .