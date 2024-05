Emorragia intracerebrale: tempi più brevi per il trattamento associati a esiti migliori

Come nel contesto dell’ictus ischemico acuto, tempi più brevi per il trattamento sono associati a esiti migliori anche nei pazienti con emorragia intracerebrale (ICH)

Proprio come nel contesto dell’ictus ischemico acuto, tempi più brevi per il trattamento sono associati a esiti migliori anche nei pazienti con emorragia intracerebrale (ICH) associata ad anticoagulazione, secondo un’analisi basata su registro i cui risultati sono stati riferiti a Phoenix, nel corso dell’International Stroke Conference, e pubblicati in contemporanea online su “JAMA Neurology”.

I pazienti che hanno ricevuto un agente di inversione (antidoto) entro 60 minuti dall’arrivo in ospedale avevano meno probabilità di morire in ospedale o di essere dimessi in hospice rispetto a quelli con ritardi di trattamento più lunghi (OR aggiustato 0,82; IC 95% 0,69-0,99), ha riferito Kevin Sheth, della Yale School of Medicine di New Haven nella sua relazione.

È ben noto che un trattamento più rapido migliora i risultati tra i pazienti con ictus ischemico acuto, ma le prove sono meno robuste per i pazienti con ICH associata agli anticoagulanti, che comporta un tasso di mortalità fino al 50%, ha detto Sheth.

Gli agenti di inversione, che possono rallentare l’espansione dell’emorragia nei pazienti con ICH che stanno assumendo anticoagulanti, sono ora disponibili sia per gli antagonisti della vitamina K che per gli anticoagulanti orali diretti (DOAC).

«Per quanto ne sappiamo» ha detto Sheth «questa sarebbe la prima descrizione che mostra che la somministrazione precoce di trattamenti di inversione nell’ICH associato all’anticoagulazione è associata a una riduzione della mortalità ospedaliera o della dimissione in hospice”.

Come nell’ictus ischemico, “time is brain”

Per esplorare se l’impatto del trattamento di inversione dipendesse dal tempo, i ricercatori si sono rivolti al registro Get With The Guidelines – Stroke dell’American Heart Association (AHA), concentrandosi sui pazienti che si sono presentati con ICH entro 24 ore dall’insorgenza dei sintomi in 465 ospedali statunitensi tra il 2015 e il 2021.

L’analisi ha incluso 9.492 pazienti (età mediana 77 anni; 44,6% donne) che presentavano ICH associata ad anticoagulazione orale e stato noto per quanto riguarda l’uso di agenti di inversione. La maggior parte dei pazienti (60,8%) stava assumendo warfarin al momento dell’emorragia, con il 22,5% che assumeva apixaban, 15,3% rivaroxaban e una piccola percentuale di altri agenti.

Complessivamente, il 78,7% dei pazienti ha ricevuto la terapia di inversione. Tra i pazienti che hanno ricevuto tale trattamento e avevano documentato i tempi del flusso di lavoro, il tempo mediano dalla porta al trattamento è stato di 82 minuti. Era di 60 minuti o meno nel 27,7%.

Qualsiasi uso di un agente di inversione è stato associato a minori probabilità di mortalità intraospedaliera (OR aggiustato 0,74; IC 95% 0,62-0,88). Ma il trattamento entro la prima ora dopo l’arrivo in ospedale, rispetto al trattamento successivo, ha fornito esiti ancora migliori, con minori probabilità di mortalità in ospedale/dimissione all’hospice e maggiori probabilità di dimissione a casa o in riabilitazione ospedaliera (OR aggiustato 1,23; IC 95% 1,02-1,49).

Sheth ha osservato che l’AHA ha avviato la sua iniziativa per l’ictus emorragico negli ultimi anni e che lo sforzo ha incluso un lancio nazionale di misure relative all’ICH per gli ospedali che partecipano al registro Get With The Guidelines – Stroke nel febbraio 2023. Inoltre, sono stati creati sottocomitati per l’attuazione che si concentrano su vari aspetti dell’assistenza ospedaliera preospedaliera e ospedaliera acuta, con piani in atto per lo sviluppo e la diffusione a livello nazionale.

Mentre questi sforzi vengono implementati, gli studi clinici e altri grandi studi osservazionali devono replicare i risultati dell’analisi attuale, ha detto Sheth.

«Programmi di miglioramento della qualità e iniziative educative dovrebbero identificare e mitigare le barriere al tempo di trattamento anticipato nell’ICH» ha aggiunto. «La comunità clinica e scientifica che si occupa di ictus dovrebbe prendere in considerazione sforzi intensivi per accelerare la valutazione e il trattamento dell’ICH e forse si potranno iniziare a mettere insieme alcuni dati per sostenere davvero l’affermazione che, anche per l’ICH ”time is brain”».

Fonte:

Sheth KN, Solomon N, Alhanti B, et al. Time to Anticoagulation Reversal and Outcomes After Intracerebral Hemorrhage. JAMA Neurol. 2024 Feb 9. doi: 10.1001/jamaneurol.2024.0221. Epub ahead of print. leggi