Biogas e biometano sempre più rilevanti e aumentano le opportunità di lavoro

Negli ultimi anni il settore del Biogas e del Biometano Agricolo sta assumendo un ruolo sempre più significativo e aumentano le opportunità di lavoro

Nel contesto della transizione ecologica in atto nel nostro Paese, nuovi scenari e attori di mercato stanno emergendo, e negli ultimi anni il settore del Biogas e del Biometano Agricolo sta assumendo un ruolo sempre più significativo, parallelamente all’agricoltura come partner strategico.

Secondo quanto riportato dal CIB, Consorzio Italiano Biogas e dal CIC, Consorzio Italiano Compostatori – attualmente il settore del biometano produce 2,5 miliardi di metri cubi di gas rinnovabile, principalmente destinati alla produzione di energia elettrica e termica. L’Italia si posiziona così come secondo Paese in Europa per la produzione di biogas e tra i principali al mondo.

“Lo sviluppo della produzione di biogas in Italia – dichiara Gionata Aldeghi, Manager Renewables & Energy Efficiency Division di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato – ha generato 12mila nuovi posti di lavoro, con prospettive di raddoppiare nei prossimi anni. La crescente domanda di profili tecnici e figure in grado di coordinare progetti ambiziosi che coinvolgono il biogas, anche in combinazione con l’idrogeno, rappresenta la nuova frontiera su cui concentrare i piani di sviluppo industriale, in sintonia con la politica di decarbonizzazione. Questa tendenza ha comportato una continua ricerca di professionisti del settore, pronti a operare immediatamente sui progetti in corso, nonché una significativa riconversione di figure strategiche provenienti da settori affini, come il petrolchimico e l’Oil & Gas”.

In parallelo, la ricerca di nuovi talenti su cui investire è notevolmente aumentata, coinvolgendo neolaureati in Ingegneria Ambientale o Energetica. Questi giovani professionisti devono affrontare una formazione intensiva sul campo e sugli impianti per confrontarsi fin da subito con il settore e le sfide tecniche del mercato.

Una delle figure più richieste in questo contesto è il Project Manager, un professionista capace di guidare e seguire la commessa in tutte le fasi, con particolare attenzione alla progettazione, costruzione e gestione dell’impianto.