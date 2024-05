Al via il nuovo bando per entrare in #TuttoMeritoMio: borse di studio e mentoring fino alla laurea per studenti meritevoli

Nuovo bando per accedere alla community del programma #TuttoMeritoMio di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Dal 22 aprile al 29 luglio i neodiplomati, meritevoli e di talento, provenienti da famiglie a basso reddito, potranno presentare domanda per ottenere l’innovativo supporto che li accompagnerà fino alla laurea. In concreto: non soltanto un importante aiuto economico ma piani personalizzati, con mentoring e tutoring, per il loro sviluppo e la loro crescita personale e professionale. Si tratta della sesta edizione che si rivolge ai giovani residenti nella Città Metropolitana di Firenze, o nelle province di Arezzo e Grosseto. I nuovi ragazzi ad entrare nel programma andranno ad aggiungersi ai 149 attualmente nell’iniziativa.

#Tuttomeritomio, in collaborazione con Fondazione Golinelli, l’Università degli studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, vuole aiutare i giovani che si sono contraddistinti per i loro meriti scolastici. Possono presentare domanda per accedere al programma gli studenti al 5° anno di scuola secondaria di secondo livello con una votazione minima di 80/100 alla maturità. Altro requisito: devono appartenere a famiglie con ISEE al di sotto dei 25.000 €. Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo intendono, infatti, supportare quei giovani con un alto potenziale, rimuovendo gli ostacoli di natura socio-economica che potrebbero condizionare il loro percorso scolastico. In alcuni casi, si tratta di giovani che non potrebbero proseguire gli studi proprio a causa delle difficoltà familiari. Un’opportunità unica che permette di attivare ‘l’ascensore sociale’ garantendo il diritto allo studio, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza.

Il programma prevede, in concreto, delle borse di studio erogate annualmente (8000 euro per i fuorisede, 3500 euro per i pendolari e 3000 euro per i residenti a Firenze), con le quali i giovani potranno non soltanto affrontare le spese collegate al percorso di studi ma anche sostenere spese di vitto e alloggio, trasporti, attività sportive e culturali, libri, corsi di lingua, e tutte quelle attività mirate alla crescita della persona. Oltre a questo, grazie al supporto della Fondazione Golinelli, ogni giovane è seguito da un tutor in grado di accompagnarlo nelle sue scelte. Accedere al programma significa accedere ad una vera e propria community che è stimolata costantemente con attività di mentoring, incontri con personalità importanti, laboratori STEM e iniziative in generale per ampliare gli orizzonti e gli interessi dei partecipanti. L’unico obbligo per rimanere all’interno del programma è quello di mantenere alte le proprie performance scolastiche.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Bernabò Bocca – dei risultati di questo innovativo programma che, in cinque anni, ci ha permesso di sostenere nel percorso di studi ben 500 ragazzi. Sono giovani di sicure capacità, come dimostrato dagli esiti dei loro esami, che non avrebbero potuto affermarsi unicamente per problemi economici. La Fondazione ha dunque, ancora una volta, potuto svolgere la sua principale missione che tanto ci onora: sostenere lo sviluppo del territorio e aiutare le persone che vi abitano. Ma dobbiamo soprattutto consentire ai tanti talenti nascosti di poter sbocciare per entrare nel mondo delle professioni con una ‘cassetta degli attrezzi’ ben fornita’’.

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo: “Il mondo del lavoro, le imprese e il sistema produttivo nel suo insieme hanno sempre più necessità di risorse altamente specializzate e adeguatamente formate. A tal fine Intesa Sanpaolo è, anche in questa nuova edizione del programma TuttoMeritoMio, a fianco di Fondazione CR Firenze per investire nella crescita dei giovani studenti che stanno scegliendo il proprio percorso di studi e la professione del loro futuro. Un appoggio che la banca da sempre offre in tutte le fasce d’età: dal supporto agli asili nido, al contrasto all’abbandono scolastico fino ai finanziamenti appositamente riservati agli studenti universitari”.

La scadenza di presentazione delle domande è il 29 luglio 2024.