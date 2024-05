Al Museo Bellini di Firenze inaugura la mostra “Humanity”

Si terrà a Firenze, dal 03 al 10 Maggio, presso il prestigioso Museo Bellini, la mostra d’arte “Humanity” curata dalla storica e critica d’arte Francesca Callipari

Si terrà a Firenze, dal 03 al 10 Maggio, presso il prestigioso Museo Bellini, la mostra d’arte “Humanity” curata dalla storica e critica d’arte Francesca Callipari e promossa dalla Web Tv I Love Italy Tv Gallery. Una collettiva di artisti italiani ed internazionali (40 artisti per l’esposizione fisica e 16 in video-esposizione), provenienti da ben 18 Paesi.

Come afferma la stessa curatrice: In un periodo storico fortemente complesso, quale quello attuale, caratterizzato da una guerra mondiale “frammentata” e da una società alienante che ci allontana sempre più gli uni dagli altri, Humanity si pone come un monito affinché ognuno ritrovi sé stesso. Seguiamo ogni giorno un copione che in qualche modo è già stato scritto per noi, illudendoci di essere felici, accettando tutto ciò che accade intorno, fingendo di avere tutto sotto controllo ma dimenticando troppo spesso le nostre emozioni…dimenticando noi stessi.

Durante il vernissage, previsto per sabato 4 maggio alle ore 16,30 vi sarà la presentazione critica delle opere e degli artisti selezionati, a cura della dott.ssa Francesca Callipari.

Ospite della serata l’artista – orafo di fama internazionale Tommaso Lucarelli che esporrà la sua pregevole opera dal titolo “La Via della Bellezza e della Salvezza”, recentemente esposta alla XIV Biennale di Firenze, per la quale gli è stato assegnato il premio “Lorenzo il Magnifico”.

Riunendo diverse espressioni artistiche, dalla pittura alla scultura fino all’oreficeria e la digital art, la mostra “Humanity” propone opere riflessive e concettuali, affrontando tematiche attuali.

Il catalogo dell’evento sarà distribuito su tutti gli store online e prenotabile presso 4.500 librerie fisiche, nonché in tutte le librerie LaFeltrinelli, Mondadori, Ibs, etc.

Museo privato di Firenze, situato sul Lungarno Soderini, in Oltrarno, il museo Bellini fu creato da una famiglia di antiquari tra le più famose d’Italia, che dal 1756 opera a Firenze partecipando a tutti i più famosi eventi internazionali. In anni recenti la location ha aperto le sue porte all’Arte contemporanea, dando così agli artisti il privilegio di poter esporre le loro opere in un ambiente ricco di storia, situato al pian terreno del quattrocentesco Palazzo Soderini la cui facciata fu ridisegnata dal famoso architetto Coppedé.

P𝐀𝐄𝐒𝐈 𝐑𝐀𝐏𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐈 (ITALIA, KAZAKISTAN, GRECIA, RUSSIA, ISRAELE, POLONIA, UCRAINA, GERMANIA, FRANCIA, GIAPPONE, LETTONIA, UNGHERIA, CANADA, ROMANIA, CROAZIA, TAIWAN, REPUBBLICA CECA, IRLANDA).

Espongono gli artisti:

Mostra fisica

SABRINA AURELI, ELENA BECKER, MARCELLA BIANCIARDI, TOY BLAISE, RAFFAELLA CAPANO, ALBINO CARAMAZZA, MAJLA CHINDAMO, MANUELA CHITTOLINA, LAURA DEGANI, OLGA DVORYANSKAYA,GIACOMO GENTILCORE, VALENTINA GOBBI, INBAL KRISTIN, AGATA KOSMALA, DOREEN LUCIA KURTZ, PEGGY LANGLOTZ, GERARDO MARZANO, MEDEA, MINA MEVOLI, LOREDANA MIOLLA, NATASZA MIRAK, GIAMPIERO MURGIA, NAICKU, ELENA NETSAYEF, ORNELLA OGLIARI, TEO PALATELLA, CRISTIAN PERRA, STEFANIA POPOLI, CINZIA ROTONDARO, RYONA, INITA SABANSKA, LISA SABBADINI, ANDREA SEVERI, ALICJA SZCZUKOWSKA, PAOLA TRAMONTIN, DANIELA USAI, DOMENICA VECCHIO, MONICA VITELLARO, ANASTASIA YANCHUK (NATI)

Mostra Personale di ANNA NUZZO GRISABELLA

Videoesposizione

GIORGIA AURORA BERTOLINO, MIORA DURBACA, CLAUDIA CARIANOPOL, JUNG CHIH CHANG, GAYA KARAPETYAN, NICOLA KELLY, IVAN LJILJAK, MARCO LEVI, MEHIWM, BEATRICE MOGGI, CARMELINA PARELLO, MANUELA PINI, INITA SABANSKA, ARANKA SZEKELY, ANNA SOLOVYOVA, KARLA STIBORKOVA, KATRINA SADRAK

*con la partecipazione straordinaria dell’artista-orafo TOMMASO LUCARELLI

DATE EVENTO: DAL 3 AL 10 MAGGIO 2024

VERNISSAGE: SABATO 4 MAGGIO ORE 16.30

LOCATION: MUSEO BELLINI, FIRENZE

INDIRIZZO: LUNGARNO SODERINI 3, FIRENZE

Orari apertura: LUNEDI’ -VENERDI’ 10.30-12.30 e 15.30–18.00

SABATO 10.30 – 12.00 e 16.00 – 18.00. Domenica e festivi chiuso.