Gli After Midnight 00:01 arrivano con il brano “Dirty Blues”

Gli After Midnight 00:01 sulla scena musicale con “Dirty Blues”, il singolo di debutto che racconta un amore senza parole

Gli After Midnight 00:01 pubblicano il loro primo singolo con Sorry Mom! dal titolo “Dirty Blues”.

La canzone racconta come in molte relazioni, ci si ritrova a sentirsi ridicoli una volta finite. Ci si rende conto di essere stati con qualcuno eppure di essere stati soli e di aver sprecato tante parole d’amore. Tuttavia, quando finalmente si incontra la persona giusta, ci si rende conto che dire un semplice “Ti Amo” non ha più senso.

Essere onesti diventa difficile, e ci si ritrova a non sapere più cosa dire. Poi, si scopre che sono i gesti quotidiani a parlare per conto nostro. Se sei abituato a comunicare più con un motore che con le persone, allora stringerai i bulloni della sua auto come se fossero i bulloni del suo cuore.

“Dirty Blues” è un inno all’amore Rock, fatto di poche parole, metallo, benzina e un amore infinito. È un ringraziamento alla Madre di tutti gli ottani e agli dei del Rock per aver insegnato a un uomo a amare senza pronunciare quelle due semplici parole. È la capacità di trasformare tutto questo amore in una canzone, senza bisogno di dire “Ti Amo”.

“Dirty Blues” è un viaggio emotivo attraverso un amore senza confini, dove la musica è l’unica lingua necessaria per esprimere tutto ciò che si prova.

Gli After Midnight nascono nella primavera del 2017 tra Nuoro e Dorgali, dall’unione di quattro musicisti provenienti da esperienze musicali differenti ma con una matrice e un’attitudine Rock che li accomuna.

Gli AM sono Mario “Mechanic” Fancello alla voce, Andrea Ledda alla chitarra, Antonio Senette al basso e Francesco Masuri alla batteria.

Il nome “After Midnight” nasce durante le prime sessioni in sala prove, tenute dopo la mezzanotte, in una dimensione in cui il rock diventa il loro stile di vita.

Tra il 2018 e il 2020, la band si forgia esibendosi in numerosi locali, motoraduni e palchi della Sardegna. Durante queste esibizioni, propongono un repertorio di cover e tributi, plasmando al contempo il proprio stile distintivo. Nel 2021 abbandonano definitivamente le cover per concentrarsi su un repertorio di brani originali, collaborando con Gian Maria Carta Brocca e Tore Pira per il supporto tecnico.

Partecipano a vari contest nazionali, ottenendo riconoscimenti e dimostrando la loro forza creativa.

Nell’ottobre del 2023 la band inizia la collaborazione con Sorry Mom!.

I testi delle loro canzoni narrano delle notti passate in sala prove, di amori, di passione, di viaggi in moto e di esperienze reali vissute al ritmo del rock.

Il quartetto sardo ricrea il suono classico del rock con voci penetranti, chitarre potenti, e una batteria incisiva, plasmando composizioni basate su riff distintivi.

Gli AM abbracciano il rock con la sincerità che questo genere impone, raccontando la vita quotidiana con parole semplici per trasformare l’ordinario in leggenda. In fin dei conti, la loro filosofia sostiene che la semplicità sia la nuova frontiera della follia.