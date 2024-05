Su Rai 4 serata dark con “Speak No Evil”: la trama del film

Un thriller danese atipico, firmato da Christian Tafdrup, in onda stasera su Rai 4: la trama del film “Speak No Evil”

Con “Speak No Evil”, disturbante thriller danese, prosegue su Rai 4 il ciclo “Dark Thriller”. Il film di Christian Tafdrup, anche sceneggiatore insieme a suo fratello Mads, in onda mercoledì 1° maggio, alle 21.20, prende il via da una vacanza in Toscana durante la quale Patrick e Karin, coppia di turisti danesi con una bambina, socializzano con una coppia olandese con un figlio.

Mesi dopo, i primi sono invitati dai secondi a trascorrere un fine settimana nella loro casa di campagna. L’iniziale attrazione verso gli olandesi, spiriti liberi e disinibiti, molto diversi da loro, si trasforma presto in un’esperienza spiazzante che pian piano diventa un incubo a occhi aperti. “Speak No Evil” accompagna lo spettatore in un clima di piccole crepe, banali imbarazzi, strane ambiguità, fino a un’evoluzione sconcertante.

La casa di produzione americana Blumhouse ha riconosciuto la genialità del film opzionando il soggetto per un remake che arriverà al cinema quest’anno.