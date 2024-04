La Chiesa e l’ambiente al centro di “A Sua Immagine” su Rai 1

In vista della Giornata Mondiale della Terra, “Earth Day”, “A Sua immagine” in onda stamani su Rai 1 approfondisce il legame tra Chiesa e ambiente

Quanta consapevolezza c’è nelle azioni quotidiane in favore o contro l’ambiente? È possibile agire in modo virtuoso affinché la biodiversità sia tutelata e la bellezza del pianeta custodita anche in futuro? Qual è la posizione della Chiesa davanti a tutto ciò? In vista della Giornata Mondiale della Terra, “Earth Day”, “A Sua immagine” – il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorenza Bianchetti e in onda domenica 14 aprile alle 10.30 su Rai 1 – dedica una puntata alla custodia della Terra, definita da San Francesco d’Assisi “sorella nostra” e “madre”.

Lorena Bianchetti ne parlerà con i suoi ospiti: Fra Paolo Maria Braghini, missionario cappuccino da molti anni in Brasile; Sara Segantin, scrittrice e attivista per l’ambiente, appena rientrata da un progetto di tre mesi in America Latina; Potito Ruggiero, giovanissimo attivista di Stornarella (Fg) di cui si racconterà la storia in studio a partire da una foto divenuta virale nel 2019 e dal suo incontro alle medie con il “Cantico delle creature”.

Attraverso i servizi si visiteranno l’Amazzonia, polmone verde della Terra, un monastero totalmente “green” in Calabria, e si vedrà l’abete bianco custodito dai frati del Santuario de La Verna.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dall’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano.

Alla fine della Santa Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo”, una guida verso l’Anno Santo. Alle 12.00 infine, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.