I sintomi dell’infarto a “Buongiorno benessere” oggi su Rai 1

Stamani su Rai 1 torna “Buongiorno Benessere”. Tra i temi della puntata, nei sospetti, sintomi dell’infarto e paresi facciali

Come riconoscere un neo sospetto? Risponde la professoressa Ketty Peris, ordinario di Dermatologia all’Università Cattolica di Roma, in apertura di “Buongiorno Benessere” il programma condotto da Vira Carbone e in onda sabato 13 aprile alle 10.30 su Rai 1.

A seguire, il professor Giovanni Galluccio, docente della Scuola di Specializzazione in Pneumologia alla Sapienza Università di Roma, approfondirà le cause del fiato corto. Nello spazio “Primo Soccorso”, il dottor Francesco Liistro, responsabile Interventistica Cardiovascolare all’Ospedale San Donato di Arezzo, spiegherà come comportarsi in caso di sospetto infarto.

E ancora, il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia presso l’Irccs – Università San Raffaele di Roma, affronterà il tema delle paresi facciali, mentre con il professor Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, si parlerà della salute della tiroide. In conclusione, professor Salvatore Maria Corsello, ordinario di Endocrinologia all’Università Unicamillus di Roma, farà il punto sui corretti valori di calcio nel sangue, mentre con il professor Ezio Di Flaviano si darà spazio al tema della dieta.