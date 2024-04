I We Are Waves pubblicano il vinile di “Cave”

La band torinese We Are Waves ha deciso di offrire ai propri affezionatissimi fan l’opportunità di ascoltare l’ultimo lavoro CAVE in vinile

Nella caverna dei WE ARE WAVES ci sono nuovi tesori: la band torinese ha infatti deciso di offrire ai propri affezionatissimi fan l’opportunità di ascoltare l’ultimo lavoro CAVE in vinile. L’album CAVE è disponibile per l’acquisto sul sito web della band e al classico banchetto del merchandise ai concerti.

Il vinile è in edizione limitata: stampato in sole 200 copie, contiene il libretto interno con presenti tutti i testi delle canzoni, realizzati a mano. L’album si potrà acquistare, insieme alle magliette e agli altri gadget, anche nelle prossime date del tour, che vedranno il quartetto molto impegnato per tutta la seconda metà di febbraio e oltre, in live che li porteranno su e giù per la Penisola.

“Siamo felicissimi – dichiarano i WE ARE WAVES – di avere tra le mani questo vinile, che rappresenta il completamento di un’idea nata più di 3 anni fa. È stato prodotto in una tiratura limitata di sole 200 copie, rendendolo davvero un pezzo da collezione. Al suo interno tutti i testi sono stati disegnati dal giovane illustratore TOMMASO LEPORALE (https://www.instagram.com/fecalnoise/) che ha realizzato anche la copertina dell’album.

Vogliamo che ogni copia sia un tesoro per chiunque la possieda, una connessione tangibile tra noi e le persone che vengono ai nostri concerti.

L’incredibile supporto che il pubblico ci ha dimostrato nell’ultimo anno ci ha permesso di tornare in Italia per nuove date del tour. È un’emozione unica tornare in luoghi che hanno voluto rivederci dopo il nostro primo live. Grazie davvero a tutti coloro che hanno reso questo possibile”.