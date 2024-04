“Here is not here” è il nuovo disco di Leumann

Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo disco di Leumann, progetto solista di Manuel Parisella, dal titolo “Here is not Here”

Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo disco di Leumann, progetto solista di Manuel Parisella. “Here is not Here” è un flusso di coscienza, qualcosa di vicino a un concept album. Al tempo stesso lontano. Un non luogo come quello che si crea nella nostra testa quando affrontiamo i momenti di dolore oppure quelli di gioia. Una serie di impulsi diversi e continui che utilizzano i nostri corpi per propagarsi, frequenze che ci attraversano e vanno a risuonare nei posti in cui la nostra anima si è consolidata, rievocando memorie passate o future.

Durante le registrazioni ci siamo lasciati andare a una sorta di improvvisazione in differita. Niente partiture o parti stabilite prima ma semplicemente dopo qualche ascolto abbiamo registrato. Hanno contribuito, in maniera fondamentale, i musicisti che prima di ogni altra cosa ancora fanno parte della mia famiglia musicale. Fabiano Pittiglio con le sue corde vocali ha dato voce ai pensieri. Raffaele Bove con contrabbasso e basso ha creato melodie a volte malinconiche a volte minacciose. Massimo Ceci che con batteria e percussioni ha creato la pulsazione vitale che manda avanti il corpo. Virgilio Volante al piano elettrico ha reso lo strumento voce narrante che ci accompagna in questo viaggio. Il dolore e la gioia nella testa di un eremita.

Bandcamp: https://leumannmusic.bandcamp.com/album/here-is-not-here