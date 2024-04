Versi Edizioni pubblica le prima due sillogi

Versi Edizioni pubblica le prime due sillogi: “Piccola mappa per giorni comuni” di Alessandro Barbato e “Venti di Napoli” di Teresa Beracci

Alessandro Barbato con Piccola mappa per giorni comuni –

Piccola mappa per giorni comuni significa trovarsi di fronte a un deciso, anche se garbato, invito a porsi in ascolto del Mondo, delle sue meraviglie così come delle sue miserie, tentando per qualche istante di percepirsi come minuscolo frammento di un insieme molto più ampio che si rivela in vibrazioni arcane che improvvisamente ci scuotono, nelle dissonanze e nelle armonie di un universo che ci contiene e che talvolta ci chiama semplicemente a perderci, a diluire noi stessi nell’eternità di un altro spazio, di un diverso tempo. Una vera e propria esortazione che si riflette anche nella ricercata musicalità di versi che si presentano quasi fossero i suoni e i segni di un nuovo poetico alfabeto del vivere, del sognare e del sognarci.

Teresa Beracci con Venti di Napoli –

Venti di Napoli sono venti poesie per emozionarsi attraverso le parole, non sempre in rima, veloci ma allo stesso tempo lente, per immaginare Napoli nella propria mente, viverla e riviverla attraverso la poesia.