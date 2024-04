Gli Zipper Blues in radio e online con “In or Out”

“In or Out” degli Zipper Blues: fuori su YouTube una nuova versione del videoclip della canzone già in radio e in streaming

“In or Out” è il brano d’apertura dell’ Ep “I Wish I Could be like a Tree”, prima traccia ad essere stata composta dalla band e a dettare, così, una direzione per le composizioni successive.

Uscita con un primo videoclip, ispirato ai B movie del cinema ed in particolare a Planet Terror di Tarantino, viene ora riproposto con un secondo videoclip in cui la band si cimenta in un classico playback ricavato dal girato non utilizzato per il video ufficiale.

Il testo della canzone, prende spunto da un rapporto che si è deteriorato e racconta come non prendere posizione di fronte ad una questione rappresenti comunque una scelta.

A cornice di ciò, una musicalità che aiuta a rappresentare questo bivio, ben sostenuto inizialmente da un ritmo caldo e dalla cassa pulsante, dove basso e batteria trovano la giusta simbiosi, accompagnando la voce che sfiora tonalità più basse, prima, per poi salire di intensità sostenuta anche da una chitarra più piena e graffiante.

Gli Zipper Blues sono una band Veronese nata nel 2018, che propone brani originali in lingua inglese, traendo ispirazione dalla musica rock degli anni 80/90.

Il progetto unisce due filoni musicali: quello del sound minimale della new-wave dei primi anni 80 e quello distorto e aggressivo del grunge degli anni 90, utilizzando come comune denominatore il punk-rock, di cui entrambe le filosofie sono figlie, creando un sound caratteristico e malinconico a tratti oscuro e aggressivo. La band, il cui nome è una libera citazione del brano 1979 degli Smashing Pumpkins ha all’attivo un EP “I wish I could be like a tree” e diverse partecipazioni a contest locali e nazionali. Nel 2021 si qualifica terza al Padova Rock Contest e raggiunge anche la finalissima del Vicenza Rock Contest. Nel 2022 raggiunge la finale dello Scaligera Music Contest. Nel 2023 partecipa con buon riscontro al Borgo Sound Festival di Parma, raggiungendo la semifinale. Attualmente è al lavoro per la pubblicazione del primo Album.

Gli Zipper Blues sono: Sara (Voce) Davide (Basso) Matteo (Chitarra) Sciapu (Batteria).