Andrea Poggio duetta con Francesco Bianconi nel nuovo singolo

Esce per La Tempesta (e in distribuzione Believe Digital) il nuovo singolo di Andrea Poggio, una nuova versione, più sfacciatamente pop e romantica, del brano “Parole a mezz’aria” che vanta la partecipazione di Francesco Bianconi (dei Baustelle).

“Parole a mezz’aria” è stato il primo singolo ad anticiparci “Il Futuro“, secondo album di Andrea Poggio pubblicato la scorsa primavera, un disco allo stesso tempo classico e moderno, antico e avanguardistico, in cui l’autore si diverte, quasi si compiace, a giocare coi generi e a mescolarli, come a creare un insolito ponte tra Paolo Conte e i Dirty Projectors, tra Franco Battiato e Chassol. Il vecchio e il nuovo, il classico e il moderno, il passato e il futuro. Ed è proprio sui binari di questa apparente dicotomia che si muove un disco al cui titolo sembra mancare un punto interrogativo finale.

«Nel gennaio del 2022 ero nel mezzo delle registrazioni del mio ultimo disco “Il Futuro” ed ero arrivato ad un punto morto con “Parole a mezz’aria”. Stavo quasi per cestinare il brano quando ho chiesto a Francesco Bianconi se avesse voglia di aiutarmi ad arrangiarlo. Francesco lo ha interamente reinterpretato, risuonando tutti gli strumenti e aggiungendo la sua voce. Il risultato è questa sua bellissima versione, più sfacciatamente pop e romantica, che per tutta una serie di motivi non ha trovato spazio nel disco e che però mi dispiaceva tenere chiusa in un cassetto»