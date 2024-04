In libreria “La fine è ignota” di Bruno Morchio

Bruno Morchio ha creato un personaggio che resterà nel cuore dei suoi lettori: un uomo che si muove tra le luci e le ombre della sua città

Mariolino Migliaccio ha poco più di trent’anni e non ha un soldo. Grande amante del cinema americano, fa l’investigatore privato e, da quando sua madre – che faceva la prostituta – è stata uccisa, riceve i clienti in un bar dei carruggi. Conosce ogni angolo di Genova e sa rovistare nei posti giusti, quindi non è un caso che Luigi il Vecchio, boss che gestisce una casa di tolleranza travestita da centro benessere, lo abbia assoldato per cercare Liveta, una delle “sue ragazze”.

Quando Mariolino si renderà conto che non è stato ingaggiato per cercarla ma per risolvere una grana ben più grossa, sarà troppo tardi per tirarsi indietro. Bruno Morchio ha creato un personaggio che resterà nel cuore dei suoi lettori; un uomo che si muove tra le luci e le ombre della sua città, tra vite in bilico ed esistenze a perdere, e non dimentica mai da dove viene.