I The Giant Baba online su YouTube con un nuovo video

The Northern White Sun è il nuovo singolo della djent/prog metal band milanese The Giant Baba che precede l’uscita dell’album Apocalypse, previsto per aprile 2024.

Il brano racconta di un futuro distopico e post-atomico in cui l’umanità è ormai giunta a distruggere sé stessa, la natura ed il clima, dopo aver perso i propri valori. Raggiunto l’apice della propria evoluzione, l’uomo ha piegato la tecnologia e la scienza alla propria sete di potere e all’ossessione di controllare ogni cosa, giungendo ad utilizzare le armi nucleari in una devastante guerra totale, massima rivelazione della sua natura distruttiva. L’umanità è prossima all’estinzione, e il mondo piagato dalle radiazioni atomiche è illuminato dalla flebile luce bianca di un sole che l’atmosfera devastata mostra lontano e spento: il tramonto di un pianeta condannato e già morente.

Il sound di The Giant Baba è caratterizzato dall’unione di due chitarre a 8 corde e una batteria, che si fondono in un vero e proprio muro sonoro che caratterizza le imprevedibili melodie generate, che spaziano tra diversi generi musicali, toccando post metal, prog metal, djent e fusion. L’ascoltatore viene catapultato in ambienti siderali post futuristici privi di tempo, logica e regole. Un intreccio di mondi paralleli, in cui poliritmie e virtuosismi musicali proiettano l’immaginazione dell’ascoltatore in un vero e proprio “viaggio” musicale.