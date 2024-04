Online “La condivisione”, il nuovo singolo di Luca Urbani

“La condivisione” di Luca Urbani è un elenco malinconico ed elettronico di ciò che condividiamo ogni giorno, che ci accompagna per strade notturne e deserte

Produttore, autore e musicista, già conosciuto anche per il suo ruolo nei Soerba, nei Fluon (con Andy, dei Bluevertigo) e con lo pseudonimo di Alex Biondo, Luca Urbani ci presenta questo nuovo singolo, dal titolo “La condivisione” e ci avvicina ad un nuovo album in uscita per Gelo Dischi (di cui Luca è anche fondatore) su tutte le piattaforme digitali. A distanza di due anni da “Comunque vada è successo (Volume Due)”, Luca Urbani torna quindi con un nuovo disco che parla di solitudine, a partire dal titolo “Parlo da solo nei centri commerciali“.

“La condivisione” è un elenco malinconico ed elettronico di ciò che condividiamo ogni giorno, un elenco che ci accompagna in una vibrante passeggiata per strade notturne e deserte. Un brano per tutti quelli che si sono innamorati, ma allo stesso tempo si sentono sospesi, apatici davanti alle notizie, all’amore e alla routine in cui siamo intrappolati. Nonostante le farfalle nello stomaco, pensieri osceni e vino rosso, il protagonista di questo brano sembra intrappolato in un loop musicale oscuro ed ipnotico: la solitudine, l’amore.

