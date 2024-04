L’intelligenza artificiale e le voragini in città a “Mi Manda RaiTre”

Sabato e domenica torna l’appuntamento con “Mi Manda RaiTre”. L’intelligenza artificiale e i deep fake e il problema delle voragini in città tra i temi caldi

Nel 2023 i video deep fake hanno avuto un incremento del 3000%, molti di questi vengono generati tramite l’intelligenza artificiale: si tratta di filmati in cui immagini di volti e persone vengono catturate su internet, rielaborate e adattate a contesti diversi da quello originario attraverso complessi algoritmi: come difendere la propria identità e come riconoscere immagini e video falsi e manipolati? Di questo argomento si occupa “Mi Manda RaiTre”, nella puntata del 6 aprile, in onda alle 9 su Rai 3, e poi la trasmissione torna sulla vicenda del caseificio trentino dove, nel 2017, un bambino ha ingerito formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli e da allora vive in stato vegetativo, colpito da continue crisi epilettiche; in trasmissione il racconto di Giovanni Battista Maestri, padre del piccolo: recentemente il formaggio di quel caseificio ha ottenuto il marchio dell’Apt. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Marco Ramelli, direttore Consorzio Concast Trentingrana; Vira Carbone, giornalista e conduttrice; Barbara Carfagna, giornalista e conduttrice; Michele Mirabella, conduttore; Umberto Rapetto, generale GDF.

Domenica, sempre su Rai 3 alle 9.00, “Mi Manda RaiTre” tratta l’argomento delle voragini che si aprono improvvisamente nelle città e che negli ultimi dodici anni sono aumentate, solo a Roma ce ne sono circa cento ogni anno: la Capitale guida la classifica delle città con più voragini, seguita da Napoli, Cagliari, Palermo e Messina. Come si generano questi crateri larghi e profondi che possono diventare molto pericolosi? Ed è possibile capire dove sono le situazioni più a rischio per fare la giusta prevenzione?

In Italia ci sono circa 15 milioni di animali con microchip, molti di questi sono cani; camminando per le strade cittadine può capitare di imbattersi in escrementi di cani o altri animali che non sono stati raccolti dai proprietari: quello dell’imbrattamento è un reato, ma le sanzioni sono sufficienti a tenere strade, parchi e giardini puliti dalle deiezioni?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Gaetano Sammartino, geologo, presidente Sigea APS Campania e Molise; Stefania Nisio, Ispra; Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico CNR; Alessia Liverini, medico veterinario.