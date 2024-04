“CantautoPop” è il nuovo EP di Bobbi Marcs

“CantautoPop”, disponibile online, è un EP di quattro canzoni in cui Bobbi Marcs esplora i suoni leggeri alla ricerca del ritornello perfetto

“CantautoPop” è un EP di quattro canzoni in cui Bobbi Marcs esplora i suoni leggeri alla ricerca del ritornello perfetto. Canzoni orecchiabili che lasciano un sorriso per dimenticare anche solo per un attimo le difficoltà che viviamo.

Cibo Cinese: Servirebbe una guida, una carta geografica per attraversare senza

errori i tragitti emotivi e fisici che percorriamo ogni giorno.

X Me: “Pathei Mathos” – dicevano i greci: “appreso nel dolore”. Contro l’idea

delirante della “presabbene” a tutti i costi, la filosofia del sorriso sempre e

comunque.

Yin & Yang: Inizialmente pensata come dissing, ha poi finito per trasformarsi in

una canzone d’amore per un amante immaginario, nonché una lettera d’amore

per l’amore stesso.

Animalcolica: Il lavoro, il lunedì, la civiltà, il convenzionalismo e all’improvviso il

mondo che sdoppia, il corpo leggero, la testa che gira e l’energia arrivata

all’improvviso come un pugno.

Bobbi Marcs è il nome d’arte di Enrico Marongiu, cantautore sardo cresciuto a Cagliari e trapiantato a Bologna, dove ha sviluppato la sua identità artistica. Ora vive a Milano e per lui la musica è condivisione. Come un grande filosofo del ‘900 ritiene che l’unico modo di realizzare una comunità solidale sia l’eliminazione delle disuguaglianze reali tra gli uomini, e in particolare il principio stesso di ogni disuguaglianza, cioè la proprietà privata degli strumenti musicali.

Nel 2022 esce per Pioggia Rossa Dischi “Troveremo il modo” il suo disco d’esordio. Il 2 febbraio è uscito il suo nuovo EP per Pioggia Rossa Dischi e Virgin LAS.