A “Sulla Via di Damasco” stamani su Rai 3 si parla di mafie e guerre

Mafie e guerre: un connubio con radici nella storia è l’argomento al centro della puntata di oggi di “Sulla Via di Damasco” su Rai 3

Chi scommette sulle guerre? Mafie e guerre: un connubio con radici nella storia. Dal traffico delle armi, a quello della droga, dalle ricostruzioni fino all’orribile sfruttamento dei profughi. Nella puntata di “Sulla Via di Damasco”, in onda domenica 7 aprile alle 7.30 su Rai 3, Eva Crosetta ne parla con Paolo Borrometi (Condirettore Agi), giornalista a cui non manca il coraggio di affrontare questioni scomode.

Come lui, l’altro ospite, Nello Scavo (Avvenire), un altro giornalista che corre il rischio della propria incolumità per raccontare la verità delle guerre là dove accadono, scavando dentro la cronaca, per capirla, svelandone spesso orrori e paure difficili da descrivere. In puntata, il suo pensiero sulle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, sui timori di un allargamento dei conflitti e il ruolo della Chiesa per una mediazione di pace.

A chiudere il programma il “grido” di Pasqua di Papa Francesco: “Perché? Perché tanta morte? Perché tanta distruzione? La pace non si costruisce mai con le armi, ma tendendo le mani e aprendo i cuori”.