Linea Verde Sentieri su Rai 1 oggi è all’isola d’Elba tra Cavo e Pomonte

All’isola d’Elba da Cavo a Pomonte, lungo il sentiero della Grande Traversata Elbana (Gte) nel nuovo appuntamento con Linea Verde Sentieri oggi su Rai 1

All’isola d’Elba da Cavo a Pomonte, lungo il sentiero della Grande Traversata Elbana (Gte). Un percorso raccontato da Lino Zani e Giulia Capocchi nel nuovo appuntamento con “Linea Verde Sentieri”, in onda sabato 6 aprile alle 14.00 su Rai 1.

Si parte dal piccolo porticciolo di Cavo, il punto più vicino al continente. Si prosegue per Rio Marina, caratterizzato da una spettacolare spianata di ematite che risplende al sole come un cielo stellato. Qui due ex minatori ripercorrono la storia di un’eccellenza del passato, quella della tradizione mineraria dell’Elba per l’estrazione del ferro che risale addirittura all’epoca etrusca. Durante la prima tappa del sentiero, in località le Panche, si ammira la prepotente bellezza di una natura incontaminata, con l’isola di Pianosa sullo sfondo, e poi Monte Cristo, e ancora più lontano le vette innevate della Corsica.

Non mancano le eccellenze gastronomiche di un tempo: formaggi genuini, l’aleatico e il miele. A San Piero, gli antichi mestieri della pastorizia rinascono all’Elba grazie all’impegno e alla passione di Daniele e Moira che hanno realizzato il loro sogno. Si raggiunge poi un luogo particolare di pace e meditazione. A Rio, nel meraviglioso contesto dell’eremo di Santa Caterina, dopo oltre un anno di chiusura, si può visitare l’Orto dei Semplici, nato con l’intento di promuovere e diffondere la conoscenza delle piante dell’Arcipelago Toscano.

Buraccio, sopra Porto Azzurro, si trova all’inizio della seconda tappa della Gte, ed è il luogo ideale per piantare le tende per la notte, ammirando un tramonto che dipinge tutto di rosso. A Campo nell’Elba, Luca, guida ambientale escursionistica, fa riscoprire l’Elba a passo d’asino per apprezzare il valore della “lentezza” così com’era un tempo. Gran finale a Pomonte, sulle note di “Da casa mia si vede il mare”, celeberrima canzone che Giorgio Faletti dedicò all’Elba.