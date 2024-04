Enzo Paolo Turchi ai fornelli di “Cook 40′” stamani su Rai 2

Il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, sfiderà il tempo nel nuovo appuntamento con “COOK 40′”, il programma condotto da Flavio Montrucchio, in onda stamani su Rai 2

Sarà il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, diplomato a 17 anni in danza classica alla Scuola del Teatro San Carlo di Napoli e inventore, insieme a Raffaella Carrà, del famosissimo “Tuca Tuca”, a sfidare il tempo nel prossimo appuntamento con “COOK 40′”, il programma condotto da Flavio Montrucchio, in onda sabato 6 aprile alle 12 su Rai 2. Riuscirà a realizzare in soli 40 minuti il menu che ha deciso di preparare insieme allo chef Pasquale Rinaldo?

La food blogger Stella Menna svelerà un trucco per non far annerire il limone tagliato a metà, quando non utilizzato, mentre la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, spiegherà le proprietà del salmone.

Confermata Angelica Sepe, questa volta in versione “Nonna Angelica”: sarà in giro a fare la spesa districandosi tra i banchi dei mercati alla ricerca dei migliori prodotti e del giusto costo e racconterà la storia dei piatti della tradizione popolare.