“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 ospita Michelangelo Bartolo

L’inventore della telemedicina, in “A Sua immagine” oggi su Rai 1. Michelangelo Bartolo racconta la genesi della sua innovazione

Lorena Bianchetti incontra Michelangelo Bartolo medico inventore della telemedicina nella puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 6 aprile alle 16.00 su Rai 1. Nel 2008 incontra in Tanzania Salimu, un bambino malato di 9 anni, che camminava a fatica. Il suo sorriso è contagioso, irreverente, comunicativo.

Per lui inventa una piattaforma per la telemedicina: spedisce in formato elettronico le analisi dall’Africa in Italia e individua la diagnosi e la terapia. Oggi Salimu gode di buona salute, ha 24 anni ed è un sarto. Michelangelo Bartolo abbandona la sua specializzazione, l’angiologia, e diventa l’inventore della telemedicina in Italia. Unisce la sua antica passione da bambino per l’elettronica e la sua professione medica. Oggi i suoi servizi si estendono a 16 Paesi, con 42 mila visite effettuate, con 29 specialità mediche e oltre 600 medici volontari coinvolti che operano anche per i campi profughi in Grecia, per la guerra in Ucraina e per i luoghi più isolati dell’Africa.

Si conclude la serie di puntate de “Le Ragioni della Speranza” dedicate alla bellezza del Creato. Fra Daniele e Sara Segantin conducono al Giardino di Ninfa, monumento naturale, oasi del wwf, secondo il New York Times il giardino romantico più bello del mondo. Ad accompagnare i telespettatori alla scoperta di Ninfa il sovrintendente Lauro Marchetti, che ha una storia personale profondamente intrecciata a quella del luogo. Insieme a lui si contemplerà la pagina del Vangelo di domenica, comprendiamo il valore di memoria delle rovine e come dalle rovine si possa costruire vita, riflettiamo, infine, sull’importanza di essere custodi, custodi del creato e dei nostri fratelli.