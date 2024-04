“Viaggi sulla Luna” è la nuova canzone di Dardis

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Viaggi sulla luna”, il nuovo singolo di Dardis

“Viaggi sulla Luna” è un brano che parla del desiderio profondo di spingersi oltre i confini, di abbracciare il rischio in una vita che spesso sembra limitata dalle nostre stesse paure.

La canzone è un invito a liberarsi dalle catene dell’incertezza, a seguire i sogni che potrebbero essere nascosti nel profondo del cuore, forse repressi dalla paura di sbagliare o da un terrore immenso di essere sé stessi. Il testo vuole stimolare l’ascoltatore a vivere il mondo con la voglia di afferrarlo a morsi, di abbandonare le paure irrazionali che ci bloccano e di seguire le attrazioni che ci guidano. La metafora del viaggio sulla luna rappresenta il coraggio di esplorare l’ignoto e di superare gli ostacoli individuali.

Nel corso del brano vengono poste domande, come quella sulla provocazione di prendere un volo gratis per New York, evidenziando che a volte pur di non affrontare la paura dell’ignoto, rinunciamo ad esperienze uniche.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Con parole semplici e dirette, cerco di esprimere il rimpianto per le opportunità che ho lasciato scivolare via, quelle che avrei potuto cogliere ma che ora sono come terre bruciate intorno a me.”

Biografia

Vi chiederete perché Dardis? Oltre ad essere il suo cognome, esso ha in sé delle radici risalenti all’antica Grecia. È stata questa peculiarità storica ad averlo spinto a mantenere Dardis anche come nome d’arte. L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.