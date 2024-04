Nelle librerie “O tutto o niente!”, il nuovo lavoro editoriale di Charlie Gnocchi

“O tutto o niente! Manifesto degli artisti scriteriati”, introduzione di Cristina Marra è il nuovo libro di Charlie Gnocchi in libreria dal 5 aprile CN (Oligo editore)

O tutto o niente! è la risposta subdola, impertinente, deludente, strafottente alla mancanza di movimento nella statica arte contemporanea. È scriteriata l’idea di un manifesto a cent’anni dai surrealisti, a duemila anni dai relativisti e a cento anche dagli esistenzialisti, dai futuristi… e da tutti quelli che ancora insistono a dire di fare gli artisti. Gli scriteriati sono “o tutti e tutto” o “niente e nessuno”. Tutto è arte, tutti sono artisti, avevano ragione i dada, basta steccati, basta lucchetti, basta bastonare gli hobbisti. Gli scriteriati vogliono la fama, gli insuccessi e la fame dei veri artisti, perché lo sono. Sono scriteriati i racconti, l’uso di Chat GPT, l’uso della parolaccia, del turpiloquio, l’uso e l’abuso di termini filosofici. Gli scriteriati non sono sognatori né si fanno fottere dalla psicanalisi. Loro sono O tutto o niente!

Charlie Gnocchi parla, parla anche molto a sproposito, parla di tutto o anche di niente, ma secondo un suo stile scriteriato lo fa in radio (RTL 102.5), lo ha fatto in televisione e con qualche suo libro. Seguendo questi principi, il nostro compone musiche e testi assolutamente scriteriati come gli spettacoli e happening che organizza, nei luoghi vari, dissacrando inconsapevolmente ogni regola e disciplina artistica. Questo libro è forse la sua opera più saggia e consapevole, O tutto o niente! è il grido lancinante di un situazionista alle prese con la Storia del XXI secolo.

Scrive l’Autore: «Con questo Manifesto, ho voluto dar voce al tumulto interiore che affligge molti, offrendo una prospettiva dissacrante e, forse, un po’ liberatoria. Quindi mi sono immerso nelle profondità della scrittura, sperando che l’intelligenza artificiale non solo non mi abbandoni, ma che mi ami con l’affetto di una mamma, o di un direttore di banca o di un Robot».

Dall’introduzione di Cristina Marra: «Charlie con humour e profondità scava dentro concetti filosofici e legati alla quotidianità e regala venti precetti 10 che fanno rileggere il tutto e niente con altri sguardi. È un’indagine dettagliata e aperta e tutti siamo investigatori e criminali senza niente da perdere ma da conquistare o riscattare!»

CHARLIE GNOCCHI (Carlo Ghiozzi) ha iniziato come chitarrista nel gruppo i Desdomona, in cui cantava il fratello Gene, mentre studiava Giurisprudenza. Tra le voci più note della radio, conduce W l’Italia – No problem su RTL 102.5. In TV è stato Mister Neuro per Striscia la notizia, ha partecipato al Grande Fratello Vip ed è stato opinionista di Oggi è un altro giorno su Rai1. Appassionato d’arte contemporanea, dipinge e ha pubblicato per Feltrinelli, Cairo, Mursia, NPE. L’ultimo libro è Boh! Mille domande tra deficienza naturale e intelligenza artificiale (Pathos 2023).