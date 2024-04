La cantante Mate torna con il singolo “Big Mama”

Un’esperienza musicale avvolgente e multisensoriale che non lascia indifferenti: Mate torna in radio e in streaming con il singolo “Big Mama”

Su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Big Mama” (etichetta RB MUSIC), il nuovo singolo di Mate, finalista ad Una voce per San Marino 2024. La canzone offre un viaggio musicale cosmopolita, unisce sfumature tribali, ritmi dance e influenze orientali, creando un’esperienza sonora eclettica che abbraccia culture di tutto il mondo. Big Mama, incarnata come una voce avvolgente, diventa un’entità universale a cui le persone di ogni cultura si rivolgono nei momenti difficili. La canzone trasmette un messaggio di incoraggiamento, invitando gli ascoltatori a cavalcare i cambiamenti e a mantenere viva la fiamma interiore. Con un groove coinvolgente e un ritmo irresistibile, “Big Mama” è un pezzo che cattura l’attenzione, permettendo agli ascoltatori di percepire nell’aria le spezie, gli incensi e persino il fumo di un vibrante locale dance.

https://hypeddit.com/bigmama

Mariateresa Amato nasce il primo agosto del 1987 a Napoli. Attualmente vive a Tuscania (Vt). Da ragazzina ha iniziato col canto classico seguita per due anni dalla soprano Silvana Tamajo. Poi passa al canto moderno frequentando il quinquennio dell’Accademia dei Musicisti Associati di Napoli. Si specializza come Performer all’Università della Musica e Spettacolo/Master. Contemporaneamente frequenta per tre anni la Scuola di recitazione La Ribalta di Marianna de Martino. Partecipa successivamente ad una serie di Workshop con importanti registi. La sua esperienza professionale svaria tra canto, cinema e teatro: Nel 2008 partecipa al programma condotto da Carlo Conti “I Raccomandati” in diretta, in prima serata su RAI 1, puntata del 04.04.2008. Nell’occasione viene “raccomandata” dall’attore Ettore Bassi; Sempre nel 2008 partecipa a Sanremolab e va in finale col pezzo inedito Perla di Luna di cui è anche autrice; Nel 2009 Partecipa al programma televisivo RAI 2 X-FACTOR con il gruppo Antani nella puntata del 17/03/2009; Nel 2011 inizia la sua esperienza cinematografica con la partecipazione al film “Una donna per la vita “con la regia di Maurizio Casagrande; Nel 2012 recita in una puntata di “UN POSTO AL SOLE D’ESTATE” soap opera – Produzione Rai Fiction, Grundy (Rai 3); Nello stesso anno è protagonista di una Web series “Memories” per la scuola di cinema la Ribalta – Napoli; Nel 2013 gira “IL CORAGGIO È DONNA” – storie di coraggio – per la regia F. Prisco, Arakne Communication S.r.l.; Nel 2013 partecipa al Talent “THE VOICE OF ITALY” e sceglie quale coach Riccardo Cocciante – Toro Production (RAI 2, RAI PREMIUN); Nel 2014 gira “PALLOTTOLE E CONFETTI” un cortometraggio per la regia F. Prisco, Produzione Run Communication; Sempre nel 2014 compare nella serie “FURORE” serie tv per la regia di Alessio Inturri – Produzione ARES FILM ( Canale 5); Nel 2015 partecipa al film “BABBO NATALE NON VIENE DAL NORD” – con e di Maurizio Casagrande; Gira nel 2016 quale protagonista “QUELLO CHE VEDO” – un cortometraggio sul tema “Autismo” per la regia Maurizio Casagrande; Nel biennio 2014/2016 è impegnata come cantante e attrice nello spettacolo “E LA MUSICA MI GIRA INTORNO” – coprotagonista, spettacolo Teatrale Musicale di e con Maurizio Casagrande; Nel 2016 gira alcune scene in “VIENI A VIVERE A NAPOLI” per la regia di E. De Angelis, F. Prisco, G. Lombardi Nel 2017 è protagonista in “CAMORRISTE” nel ruolo di Rosa Amato, con 3 puntate nella docufiction per la Regia Paolo Colangeli (Sky Crime investigation) 2017/18 gira lo spot “HEALTH POINT” , ruolo Medico – pubblicità per punti vendita grandi centri commerciali per box controlli sanitari 2017/18 gira alcune scene in “BOB & MARYS” con Rocco Papaleo e Laura Morante – Regia Francesco Prisco Nel 2018 è impegnata come cantante in “FONDALMENTE SHOW” con il comico Simone Schettino Nel 2018 partecipa a “CORTESIE PER GLI OSPITI” – produzione Magnolia (Real Time – Sky Tv); Ancora nel 2018 gira “ROMOLO + GIULY” nel ruolo di Annamaria – produzione Wildeside ( Fox Sky) Nel 2019 è impegnata in vari spettacoli musicali con Eddy Napoli voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Sempre nel 2019 partecipa a “ALL TOGETHER NOW” – show musicale nella Prima e nella Seconda edizione nel ruolo di giurata (Canale 5) Ha alle spalle tanta esperienza di palcoscenici teatrali, nonché di musica live accompagnata nelle performance da importanti musicisti. Nel Febbraio 2022 vince nella Finalissima di “Una voce per San Marino”, per decretare il vincitore che avrebbe rappresentato la Repubblica all’Eurovision, il Premio Della Critica “Sala Stampa” per il suo inedito “DNA”. Il 10 giugno del 2023 apre con il suo brano Prisma il Concerto di Zucchero.