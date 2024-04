Georgia, Georgia pubblica il primo singolo “Lies”

In radio e in streaming “Lies”, il singolo con cui la cantautrice georgia, georgia fa il suo ingresso nel roster della label Factory Flaws

Il brano, prodotto da Daniele Cocchi, in arte Violea, è il primo tassello del progetto dell’artista italiana dal sound internazionale ed estremamente interessante.

georgia, georgia si racconta in Lies e si esprime pienamente, senza filtri e con grande onestà attraverso una voce delicata, quasi evanescente, che si appoggia su una strumentale invece grintosa e ritmata.

georgia, georgia spiega così Lies: “è un brano di provocazione, una sorta di vendetta per tutte le volte in cui mi sono sentita incompresa, descritta come una persona che invece non sono. Ho accolto quella scintilla di rabbia che nasceva in me e ho deciso di indossare le vesti dell’ammaliatrice – una ragazza sfuggente, stoica, imperscrutabile, capace con uno sguardo di ipnotizzarti e spezzarti il cuore. L’ho fatta mia e ho parlato come lei, per lei. Questa canzone è la mia, la sua, la nostra rivalsa”.

Biografia

Giorgia Piva, in arte georgia, georgia, è una cantautrice nata a Verona nel 1999 sotto il segno dello scorpione. Appassionata di musica fin da bambina, da autodidatta capisce che la scrittura rappresenta il mezzo più potente per raccontare le sue esperienze e tradurre le emozioni in qualcosa di liberatorio.

La scelta del nome d’arte ‘georgia, georgia’ è un evidente omaggio a Phoebe Bridgers, un’artista fondamentale per Giorgia a cui si ispira anche nelle sonorità dal respiro internazionale, insieme ad altri gruppi figli dell’onda indie/alternative di cui fanno parte artisti come boygenius, Clairo, The 1975, The Strokes ed altri, facendo l’occhiolino anche ai più retró Fleetwood Mac.

Lies è il suo primo singolo per la label Factory Flaws.