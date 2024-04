Frederick Livi n’ CrownHeads in radio con “You are My Love”

Frederick Livi n’ CrownHeads torna con “You are My Love (Little Girl, Lets the Music Play). Un’ode nei confronti di uno dei suoi amori più grandi: la musica!

Dopo l’uscita del singolo “Sad Valentine” il 15 febbraio 2022, data che ha segnato con un lutto importante la vita dell’artista motivandolo a concedersi una pausa, l’eclettico songwriter Frederick Livi di “FLNCH” Frederick Livi n’ CrownHeads torna a stupire il suo pubblico con una nuova e avvincente traccia.

Dal forte impatto emozionale, la sua ultima creazione, intitolata “You are my Love (Little Girl, lets the Music Play)”, è una riflessione profonda sulla vita del musicista.

Mentre Frederick vaga solitario lungo una strada, bagnato dalle gocce di una pioggia sporca, emergono emozioni intense, che portano alla luce la consapevolezza che tra i suoi innumerevoli amori ce n’è uno che predomina su tutti: la musica! La traccia cattura l’essenza di un viaggio emotivo attraverso note vibranti e testo coinvolgente. Con la sua voce che avvolge a volte scanzonata e la maestria nella composizione, Frederick Livi trasmette quell’ intima passione e dedizione sulla sua arte.

Un breve racconto autobiografico pieno di emozione è il cuore pulsante di “You are my Love (Little Girl, Lets the Music Play)”.

Frederick Livi comincia la sua carriera nel 2000 fondando i CrownHeads, fino al 2007 quando intraprende il suo percorso solista mantenendo CrownHeads come band progetto, con il nome “FLNCH”, Frederick Livi n’ CrownHeads.

Con la sua musica ha raggiunto molte parti del mondo, vincendo un prestigioso premio per la migliore colonna sonora del film “Betania” il Tabloid Witch Award all’accademia delle arti ad Hollywood (CA) USA. Si è trasferito a Praga, città in cui ha vissuto per oltre dieci anni e che è stata fonte di grande ispirazione.

Nel 2020 inizia un altro importante capitolo musicale grazie all’incontro con Sorry Mom! con la quale escono i singoli No More Fights! e My Heart in Your Heart. L’agosto 2021 vede l’uscita del singolo “Quiet Conversation”. Nell’ febbraio 2022 è il momento del singolo “Sad Valentine” e nel gennaio 2024 “You are my Love (Little Girl, lets the Music Play)”.

Tutti i brani sono anticipazione dell’album di imminente uscita: “Are U Enough? (the talent of talents)”.