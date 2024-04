Marco Di Genova in radio con il nuovo singolo “Ricordi storti”

Ecco perché “Ricordi Storti“, il cui testo continua con queste parole “Ricordi pieni di curve, mille storie che il tempo si mangia….In un divano di storie sprofondiamo per dargli una forma….Ricordi pieni di curve un dejavù che mi coccola ancora”… Qui il dejavú é inteso come vissuto romantico, perché in fondo l’essere davvero connessi ed in simbiosi con una persona a volte ci fa sentire dei sensitivi, perché ne conosciamo profondamente il carattere ed i modi di fare.

“Ci saranno quei giorni di sorrisi mai spenti“…perché nessuna persona possa più spegnere i nostri entusiasmi, senza essere uno specchio della nostra emozione. “date il premio agli avvoltoi“…..”Come fare poi a guardare chi si vende come può, svendo santi per i guai“….Questo finale è il grido ironico che chiude una canzone piena di significati.

Di Genova del resto ha un approccio fantasioso, ironico ed acuto nel descrivere aspetti della vita, frutto di una predisposizione che lo ha portato al conseguimento della laurea in psicologia clinica, unito alla passione per la musica. Studia pianoforte e crescendo viene influenzato dal cantautorato italiano, grazie all´ascolto di artisti come Lucio Dalla e Daniele Silvestri, mentre sul fronte internazionale la sua curiosità si spinge verso il suono eclettico di band come i Led Zeppelin. Inizia il suo percorso esibendosi come vocalist in diverse formazioni musicali locali, per poi iniziare a produrre i propri inediti; pubblica il primo singolo “Microchip” nel 2021, poi “Arancione Liscio” nel 2022, rilasciato con Maionese Project, seguito da “Tana Libera Tutti”, un altro tassello importante del suo percorso artistico.

Alla passione per la musica unisce anche quella per il teatro, dove si cimenta nello stile artistico del “teatro-canzone” con il progetto “Inediti e Pensieri”, presentato in diverse realtá locali; anche qui mette a nudo le proprie esperienze di vita, attraverso testi che invitano a riflettere e raccontano spesso di sogni e di pensieri positivi.