Kering acquisisce palazzo in Via Monte Napoleone per 1,3 miliardi di euro

Un palazzo da 1,3 miliardi di euro in via Monte Napoleone. L’immobile comprato da Kering è uno dei tredici che Blackstone aveva rilevato da Reale Compagnia Italiana

A via Monte Napoleone 8 ci sono la pasticceria Cova, Prada, Yves Saint Laurent, Le Coultre. Sta per aprire Burberry. Il palazzo settecentesco ha cinque piani, per 11.800 metri quadrati di superficie lorda e 5.000 metri quadrati di superficie commerciale. E’ stato appena acquistato per la modica cifra di 1,3 miliardi di euro. Si tratta, scrive il Corriere della Sera, del record italiano per una singola proprietà.

L’affare porta la firma di Kering, che già possiede brand come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga e Pomellato. Il gruppo francese ha acquistato la società proprietaria dell’immobile che è gestita da Kryalos e controllata da Blackstone. Ma – spiega il Corriere – “l’operazione fa notizia anche perché l’immobile era uno dei tredici che a fine 2021, poco più di due anni fa, la stessa Blackstone aveva rilevato da Reale Compagnia Italiana spendendo secondo alcune fonti immobiliari 1,2 miliardi come prezzo totale. Ora, 1,3 miliardi per uno solo dei tredici asset (asset che sono gestiti in fondi differenti da Kryalos)”.

Via Monte Napoleone ha già un altro record: è la strada più costosa d’Europa e la seconda nel mondo per canoni di locazione sul retail, vicina ai 20 mila euro per metro quadrato.