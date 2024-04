“Nato in Iran” vince il Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics”

Il volume “Nato in Iran” di Majid Bita, edito da Canicola Edizioni, ha vinto il prestigioso Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics”

Il libro “Nato in Iran” di Majid Bita, edito da Canicola Edizioni, ha vinto il prestigioso Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics”. Questo riconoscimento celebra il talento e l’importanza narrativa di questa straordinaria opera, che ha catturato l’attenzione della giuria e del pubblico con la sua potente storia familiare e il suo impatto emotivo.

“Nato in Iran” è molto più di una semplice graphic novel; è un viaggio intimo e potente attraverso la storia collettiva dell’Iran, una testimonianza delle esperienze di Majid Bita e della sua generazione di uomini e donne desiderosi di libertà in un contesto di cambiamento tumultuoso e oppressione politica.

Attraverso un mix magistrale di autobiografia e surrealtà poetica, Majid Bita dipana la rapida trasformazione dell’Iran dopo la rivoluzione Khomeinista del 1979, offrendo al lettore uno sguardo unico e coinvolgente sulla vita quotidiana, le contraddizioni, le speranze e le delusioni di chi ha vissuto quegli eventi storici.

Il volume trasporta il lettore nelle strade di Teheran, tra le mura di case familiari e nelle profondità dell’animo di un bambino cresciuto in un paese sconvolto dalla guerra e dalla repressione politica. Attraverso un’arte visiva che mescola stili e registri diversi, Bita riesce a catturare l’essenza di una nazione in lotta per la sua identità e la sua libertà.

“Nato in Iran” non solo offre una nuova prospettiva sull’Iran, ma anche una riflessione universale sulla lotta per l’autenticità e la libertà in un mondo in continuo cambiamento. È un’opera che rimarrà nei cuori e nelle menti dei lettori per lungo tempo.

Ringraziamo la giuria del Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics” per aver riconosciuto il valore di questa straordinaria opera e congratuliamo Majid Bita per il suo meraviglioso contributo alla letteratura grafica.

Al secondo posto si è piazzato “L’inganno della Memoria” di Gianluca Arrighi (Autore) , Marco Serravalle (Illustratore) , Roberta Ferrigno (Illustratore) edito da Giallo China

Il terzo finalista è stato Munch di Douglas Edizioni realizzata da Marco Ferrandino e Germano Massenzio.

Per info sul premio https://www.facebook.com/MagnaGreciaComics