In libreria “Noi siamo la Belinda!” di Patrizia Fortunati

Dopo il suo primo romanzo, Marmellata di prugne, ispirato all’accoglienza di una bambina di Chernobyl, Patrizia Fortunati torna con “Noi siamo la Belinda!”

Cosa succede quando una ragazzina esce dagli schemi e non si veste come la moda vuole, non fa lo sport canonicamente definito per il genere femminile, non è alta, magrissima e non ha i capelli lunghi? In questo divertente romanzo la passione per il gioco del calcio è centrale ed è il fulcro della crescita di un gruppo di ragazzini ‘outsider’ impegnati per la loro squadra mista, la scalcagnatissima “Belinda”.

Patrizia Fortunati vive a Terni con la famiglia. Dopo la laurea in Lettere e dopo essersi dedicata per molti anni al volontariato e alle politiche sociali, scopre la passione per la scrittura. Il suo primo romanzo, Marmellata di prugne, ispirato all’accoglienza di una bambina di Chernobyl, viene pubblicato nel 2013. Da allora non ha più smesso di scrivere.