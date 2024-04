In libreria “La sfida”, il nuovo libro di John Boyne

Dopo “Il bambino con il pigiama a righe”, che ha ispirato l’omonimo film di Mark Herman, John Boyne torna in libreria con “La sfida”

Estate. Tempo di vacanze, di corse in bicicletta, di partite di calcio con gli amici. Non per Danny. Niente è più lo stesso, a casa sua, dalla sera in cui la mamma rientra scortata da due poliziotti. C’è stato un grave incidente, però la mamma non ne ha colpa. Ma è proprio così? E chi è la ragazzina dai capelli rossi che si presenta a casa loro e dichiara di sapere come stanno davvero le cose? Un gioco come tanti. Una sfida tra ragazzi. La distrazione di un attimo, e niente è più come prima.