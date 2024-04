Il nuovo singolo di Roberto Bozzo è “Il sogno nel cassetto”

Roberto Bozzo dedica il brano al suo alunno Giuseppe Pugliese di Castrovillari che ha perso la vita a bordo della sua motocicletta in seguito ad un incidente stradale

E’ uscito “Il sogno nel cassetto”, il nuovo singolo del cantautore calabrese Roberto Bozzo, un brano pop cantautorale dedicato ad un ragazzo vittima di incidente stradale. Prodotto da Tape Lab e distribuito da Orangle, il singolo è presente su tutte le piattaforme digitali.

Roberto: Ho dedicato questo brano al mio alunno Giuseppe Pugliese di Castrovillari che ha perso la vita a bordo della sua motocicletta in seguito ad un incidente stradale, ed è una fotografia del mondo in cui viviamo e che abbiamo consegnato ai nostri ragazzi. Un mondo con tante problematiche inerenti la comunicazione ed il rapporto tra persone che è ormai troppo filtrato e lontano dal contatto umano, un mondo con una notevole crisi di valori a cui si può rispondere solo perseguendo i propri sogni che altrimenti restano riposti nel cassetto, con la forza della mente che deve andare di pari passo con il cuore cercando la libertà attraverso un pensiero critico vivo. E’ uno spaccato autobiografico del percorso fatto finora da me e che ha trovato nel rapporto con Giuseppe e gli altri alunni un piacevole confronto su temi da sempre attuali e che con caratteristiche diverse ci riguarda tutti.

Biografia

Roberto Bozzo è un cantautore cosentino che inizia prestissimo la sua esperienza musicale. Sin dai tempi del liceo infatti è presente sulla scena musicale cosentina nel gruppo rock dei K-Byte , un trio nato nel 1990 che fa musica propria e con il quale fa centinaia di concerti e due album : Mai(1997), Lievitazioni(2002) prodotto da Zoropa, il gruppo poi dal 2005 si trasforma ed insieme ad altri musicisti forma i Sabatum quartet , questa volta il genere è musica etnica e world music e contribuisce in modo determinante alla composizione ed agli arrangiamenti dei brani che danno vita ad altri 7 album. I Sabatum sono sulla scena da 18 anni , i K-Byte hanno ripreso dopo quasi 15 anni di pausa da poco ed hanno già pronto un nuovo album con tutti i brani a firma di Roberto Bozzo. Essendo un artista decisamente eclettico oltre ai due progetti sopracitati ora è in uscita con un singolo come solista che poi sarà seguito da un intero album. Questa volta lo stile è più folk rock con incursioni di flamenco e musica latina e nelle sue esperienze dal vivo risulta di assoluto impatto sul pubblico perché come front-man riesce sempre a coinvolgere tutti spaziando tra i generi ed avvalendosi della sua esperienza ormai quasi trentennale.