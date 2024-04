Vanessa Patrick in libreria con “Adesso riesco a dire no!”

Se ne avete abbastanza di dire sempre dei sì costretti dalle circostanze, se siete stanchi di accettare incarichi ingrati, Vanessa Patrick vi spiega come fare

Quante volte avete acconsentito controvoglia a richieste del partner, di un amico o perfino di uno sconosciuto? Quante volte vi siete sentiti obbligati a dire sì al vostro capo solo per paura di mettere a repentaglio la vostra posizione? E quante, poi, vi siete ritrovati oberati o prosciugati di energie, sentendovi pure in colpa per non essere riusciti a dire un fermo no?

Se ne avete abbastanza di dire sempre dei sì costretti dalle circostanze, se siete stanchi di accettare incarichi ingrati e volete sentirvi liberi di scegliere senza compromettere una relazione, Vanessa Patrick vi spiega come fare, senza mezzi termini. Quello che serve è padroneggiare l’arte del rifiuto potenziante, una super-competenza che permette di restare saldi sulle proprie posizioni e al tempo stesso mantenere un rapporto cordiale e maturo con gli altri. Imparerete a non cadere nella trappola del castello di carte, a bloccare le richieste delle persone “albero di noce” e a resistere alle manipolazioni più subdole: in una parola, a ritrovare la sintonia con voi stessi e percorrere più serenamente il vostro cammino nel mondo.