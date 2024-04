Scacciapensieri nelle radio e in digitale con “Perdonami”

Classe 2003 il giovanissimo Scacciapensieri (all’anagrafe Gabriele Ofria) è out su tutte le piattaforme digitali con il suo nuovo brano pop “perdonami”

Il brano ha un messaggio chiaro e ben formulato “parla del chiedere scusa a sé stessi e a coloro a cui vogliamo bene quando non riusciamo a controllare le nostre emozioni”.

L’artista vuole sottolineare quelle situazioni in cui a volte le parole possono portare ad equivoci e a creare situazioni spiacevoli, “ogni parola può essere fraintesa da colui o coloro che ci ascoltano e risultare pesante o cattiva quando per noi invece non era quella l’intenzione”.

La canzone ha un sound fresco, giovanile e ballabile, con tutte le carte in regola per diventare una hit di riguardo.

Il ritornello è catchy caratterizzato dalla chitarra elettrica e dal basso dalle sonorità dark.

Si ha l’impressione che l’artista non trovando le giuste parole per chiedere scusa decide di esprimersi attraverso la sua musica.

“Imparare a immedesimarsi ed ad ascoltare è la chiave di ogni relazione d’amore o di amicizia, tutti sbagliamo siamo essere umani” ed è questo che intendo quando nel brano dico: “non so stare al mondo come un angelo”

Biografia:

Gabriele Ofria in arte: “Scacciapensieri” è una artista romano classe 2003 .

Inizia gli studi di canto fin da giovanissimo All’interno del Teatro dell’opera di Roma.

Frequenta poi le medie musicali del suo quartiere natio (Talenti) e successivamente Il Liceo musicale Farnesina dove oltre allo strumento del canto intraprende lo studio del pianoforte classico , del solfeggio e dell’armonia . Finito il Liceo decide di iscriversi Al conservatorio Santa Cecilia di Roma . Si avvicina in quegli anni anche al mondo della musica moderna e della scrittura prediligendo il genere pop rock .

La sua musica è frizzante , giovane e innovativa e accompagnata da un bagaglio culturale di grande rilevanza. Attualmente sta lavorando al suo primo ep.