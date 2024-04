In libreria “Monster Bike Group. Panico totale!” di Sonia Elisabetta Corvaglia

Sonia Elisabetta Corvaglia è autrice di libri per bambini e ragazzi tradotti anche all’estero: “Monster Bike Group. Panico totale!” è l’ultimo

Dove vai quando sembra che la scuola, gli amici, il quartiere dove vivi non siano più gli stessi? Basta avventurarsi in una stradina un po’ defilata, ed ecco il posto giusto per te: l’officina di Aldo, che sembra avere il potere di attirare chi sta cercando una via di fuga. Fuga da una famiglia opprimente, dalle bulle della scuola, dai problemi di ogni giorno… Non è un semplice luogo per riparare le bici. È un posto dove costruire i sogni, con le proprie mani, un bullone dopo l’altro.

Sonia Elisabetta Corvaglia è nata in Salento e vive a Milano. Ama i gatti e suona il basso elettrico. Insegna al liceo e si occupa di progetti per l’inclusione e per la promozione della lettura. Nel 2014 ha scritto il suo primo romanzo Le farfalle indiscrete edito da Einaudi Ragazzi. Oggi è autrice di libri per bambini e ragazzi tradotti anche all’estero. Le sue storie preferite hanno come protagonisti gli adolescenti e il loro mondo avventuroso e colorato.