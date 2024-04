In libreria e online “Catfish Rolling” di Clara Kumagai

Un fantasy poetico intriso di rarefatte atmosfere che evocano il mondo di Miyazaki. Un esordio folgorante per Clara Kumagai

Secondo la leggenda sotto le isole del Giappone si nasconde un gigantesco pesce gatto che causa terremoti ogni volta che si gira. Nel mondo di Catfish Rolling uno di questi terremoti ha mandato in frantumi il tempo, che oggi in certi luoghi del Giappone scorre più in fretta o più piano che in altri. Sora ha perso sua madre nel terremoto e ora teme che l’ossessione di suo padre verso questi luoghi misteriosi e vietati le porti via anche lui. Salvarlo significherà mettere tutto in gioco, affrontando proprio ciò di cui ha più paura. Un fantasy poetico intriso di rarefatte atmosfere che evocano il mondo di Miyazaki. Un esordio folgorante in cui dolore e memoria, miti e magie riecheggiano all’unisono.