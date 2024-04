“Genau” è il nuovo singolo dei Milanosport

Fuori per Factory Flaws “Genau”, il nuovo singolo dei Milanosport che inaugurano il 2024 con un pezzo dall’atmosfera dilatata in lingua tedesca

A proposito della canzone, i Milanosport spiegano: “Ok. Genau. Il sogno è un’interruzione della realtà e Genau è un brano di sogno. La rarefatta conversazione tra due persone, io e lei, è al centro del sogno. È una conversazione straniante, in una lingua che non ci appartiene. È una conversazione senza argomento. Teatro di questo sogno è la DDR, Berlino est, un ascensore, probabilmente, o forse una grande sala spoglia, non si può sapere. Qualcosa di sintetico nell’aria, dei synth in filodiffusione, drum machine su tape recorder. A un certo punto la semantica impenetrabile di una lingua sconosciuta sublima in quella assente delle frasi musicali. Dialogano i sintetizzatori. Fade out. Lei dice ok. Genau. Noi viviamo in un sogno..”

Romantic post punk to surf on

Emersi dalla vibrante scena musicale milanese, i MILANOSPORT stanno aprendo nuove strade con la loro miscela unica di punk, surf rock, synth-pop, elettronica sovietica, shoegaze e folk irlandese.

La storia della band è iniziata a fine 2019, quando Federico è tornato a Milano dopo un periodo di cinque anni nei Paesi Bassi, si è poi riunito con Paolo e sono stati gettati i semi del gruppo. Federico ha portato con sé un tesoro di demo e testi ispirati alle sue esperienze e allo stile di vita olandese proponendo la formazione di una band che fondesse senza soluzione di continuità il post-punk e il surf rock e hanno immaginato uno spazio in cui ogni membro potesse contribuire con le proprie idee musicali uniche.

La formazione si è allargata quando Riccardo, che si era immerso nei suoni elettronici in Svezia, ha unito le forze con Samuel, aggiungendo linee pop ai sintetizzatori, e Matteo, un batterista rock esperto. Il risultato è un arazzo musicale che intreccia sapientemente influenze diverse, creando un suono che sfida la facile categorizzazione.

Nel 2020, i MILANOSPORT hanno trovato il loro rifugio creativo in un garage situato a 20 metri di profondità dietro il Bar Picchio di Milano. Questo spazio sotterraneo, luogo di nascita di altri rinomati gruppi indie italiani, è diventato il terreno di coltura per la loro sperimentazione sonora.

Mentre lavoravano al loro LP di debutto, la cui uscita è prevista per il 2024, i MILANOSPORT hanno fatto scalpore al THE GREAT ESCAPE FESTIVAL 2023.

La loro esibizione non solo ha lasciato un’impressione duratura sul pubblico, ma ha anche fatto loro guadagnare lo stimato “Steve Strange Award”. Questo riconoscimento, votato da migliaia di delegati del settore presenti al festival, consolida la posizione di MILANOSPORT come band da tenere d’occhio.

I cani abbaiano, gli alcolisti bevono e le macchine corrono: i MILANOSPORT suonano forte.