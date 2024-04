Aboutmeemo in radio e in digitale con “Hooded Man”

“Hooded Man”, il nuovo singolo di Aboutmeemo disponibile in radio e in digitale, è un viaggio nella dark side della realtà

AboutMeemo presenta il suo ultimo singolo, “Hooded Man”, un’immersione profonda nel lato oscuro di un supereroe negativo.

Questo misterioso personaggio, celato sotto il suo cappuccio, osserva il mondo da angolazioni inesplorate, rivelando la sua dark side consapevole e offrendoci una visione cruda delle sfumature negative della realtà, senza filtri.

La traccia racconta la storia di un “Hooded Man”, che emerge da un mondo onirico dopo un periodo di spaesamento.

Attraverso una visione e una consapevolezza intense, AboutMeemo esplora il concetto di realizzazione, evidenziando come un evento particolare possa cambiare in modo permanente la nostra prospettiva sulla vita.

“Hooded Man” rappresenta un viaggio attraverso la scoperta di una consapevolezza rivelatrice, portando alla luce il lato più oscuro del mondo.

Nel ritornello, Meemo esprime chiaramente una profonda avversione nei confronti di un mondo in rovina, sottolineando il sentimento che tutto sta sfuggendo al controllo, trasformando profondamente la nostra esistenza.

Questo singolo si distingue per la sua capacità di far riflettere sull’oscurità che può emergere nei momenti di cambiamento e invita l’ascoltatore a esplorare la propria dark side e a confrontarsi con la realtà in modo diretto e senza fronzoli.

Mimmo Ripa è il musicista poliedrico dietro il progetto solista AboutMeemo, il cui suono è intrinsecamente legato al mondo del rock nelle sue varie sfumature.

Nato in Italia e ora residente nelle affascinanti terre di Connemara, in Irlanda.

Le sue declinazioni musicali spaziano tra l’indie e l’alternative rock, tra i Pearl Jam, Ben Harper, Goo goo dolls e altri artisti degli anni 90, arricchite da un tocco di cantautorato in stile folk rock americano.

Questa fusione crea un paesaggio sonoro unico che si distingue per la sua autenticità e la capacità di trasmettere emozioni crude ma reali e profonde.

Dopo deludenti esperienze in diverse band, Mimmo decide di prendere in mano il proprio destino e Diventare solista, assumendo il ruolo di compositore, arrangiatore e produttore; un viaggio faticoso ma onesto che mette a nudo non solo le sue canzoni ma anche le sue emozioni e punti di vista personalissimi.

Caratterizzato sin dall’esordio dal suo abbigliamento classico e distintivo con le Dr. Martens che variano di colore da album ad album (“Souvenirs” del 2016, “Love that you hold it’s the pain that you carry” del 2019) e il suo iconico cappello di lana, Aboutmeemo si presenta al mondo come un’entità visiva unica, in cui il suo compagno di avventure è Seymour, il gatto nero, presente nei video e nelle opere d’arte e la sua firma è una stella stilizzata con le iniziali A e M ai lati.

Il nome AboutMeemo riflette il suo progetto musicale e le sue intenzioni: un gioco di parole tra “About Me” e “Emo”, che suona come “About Mimo”, un modo di esorcizzare e sfogare la difficoltà degli anglofoni nel cogliere il suo vero nome, Mimmo, spesso confuso con” Nemo”. In questo modo, AboutMeemo diventa una manifestazione autentica e unica della sua identità artistica e personale.

Il distintivo suono di AboutMeemo ha attirato l’attenzione al di là dei confini irlandesi, portandolo a collaborare con la divisione songwriter di Merf a Nashville. Ha collaborato, inoltre, su due mix, “Far Out” e “Fearful Man”, con l’iconico produttore Stuart Epps (Elton John, Oasis, George Harrison, Brian May, Twisted Sisters, ecc.), e ha avuto contatti con Sylvia Massy (Foo Fighters, Tool, System of a Down, e molti altri).

Questa esperienza ha svolto un ruolo significativo nella sua vita personale e musicale, diventando fonte d’ispirazione per il suo terzo lavoro in studio, “Zugzwang” che uscirà nel 2024 con Sorry Mom!.