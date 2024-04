Violette D’Urso in libreria con “I ricordi degli altri”

Romanzo d’esordio, che narra le parti visibili e nascoste di una vita e di una relazione, I ricordi degli altri di Violette D’Urso è un’indagine su un uomo appassionato e romantico

Anna ha solo sei anni quando suo padre muore improvvisamente. Sta tornando da una gita scolastica e si aspetta di vederlo alla stazione, elegantissimo, ad attenderla. Così le aveva promesso. Ma lui non c’è. E da quel giorno la vita di Anna cambia per sempre. La bambina riempie il vuoto e l’assenza con le storie che le sono state raccontate e con la sua potente immaginazione. Ma questo lutto apre in lei una ferita che non può rimarginarsi.

Quindici anni dopo, ormai ventenne, Anna si rende conto di non sapere quasi nulla dell’uomo che ha idealizzato come un eroe. Con i preziosi taccuini del padre come unica guida, raggiunge l’Italia, luogo dove lui era nato e aveva trascorso parte della sua esistenza. Vaga per i paesi e le città – Bologna, Roma, Napoli e Palermo -, incontra le persone che lo hanno conosciuto e ripercorre passo dopo passo la storia della sua famiglia. Ed ecco emergere, attraverso ricordi e racconti, le mille vite di quest’uomo morto troppo presto, alcune favolose e altre nere come l’inchiostro. Storico dell’arte, dandy, membro dell’alta società, prigioniero in Russia, coinvolto nella sinistra rivoluzionaria italiana: chi era suo padre? E quale segreto sconvolgente le ha impedito di conoscerlo davvero?

Romanzo d’esordio, che narra le parti visibili e nascoste di una vita e di una relazione, I ricordi degli altri è un’indagine su un uomo appassionato e romantico, ma anche un libro sull’infanzia orfana, sulla costruzione di se stessi attraverso la mancanza e sul ritrovato amore di una figlia per il padre.