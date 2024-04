Su Rai 1 mattina di Pasquetta con “È Sempre Mezzogiorno”

Pasquetta con “È Sempre Mezzogiorno” e Antonella Clerici su Rai 1. Tra gli ospiti della settimana, Francesco Arca e Rossella Brescia

Tante ricette della tradizione per stare in compagnia nel lunedì di Pasquetta, tra scherzi e risate, pesci d’aprile. Da lunedì 1° aprile a venerdì 5 dalle 11.55 torna su Rai1 “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me. Nel bosco della conduttrice, caratterizzato da un grande albero rosa parlante, si riaccendono i fornelli della grande cucina.

Tante le sorprese previste anche in questa settimana di primavera e tanti gli ospiti, tra cui, Francesco Arca in studio mercoledì 3 aprile e Rossella Brescia giovedì 4 aprile. Come di consueto previsto il cast fisso del programma. Giovanna Civitillo con tanti consigli su appuntamenti, mostre e sagre per una gita fuori porta lungo tutta la Penisola.

Il maestro panificatore Fulvio Marino, che infornerà nel grande forno azzurro pani, pizze e altri lievitati. Ci saranno anche Evelina Flachi, nutrizionista e curatrice del benessere, e il professor Daniele Persegani, che insegnerà alcuni trucchi per la riuscita perfetta del piatto.

Alfio Bottaro, pronto a indossare qualche divertente travestimento. Il sommelier e gastronomo Andrea Amadei che insegnerà i migliori abbinamenti tra vini nostrani e piatti cucinati. Prosegue anche il viaggio di Federico Quaranta: il suo racconto degli angoli più suggestivi d’Italia tra storia e bellezze. Tanti i produttori che mostreranno le eccellenze gastronomiche del Made in Italy.

Confermato l’appuntamento con la giornalista Angela Frenda, che traccia il filo del racconto tra personaggi noti e piatti speciali.Il grande ledwall dello studio di “È sempre mezzogiorno!” trasmette in diretta le immagini del bosco della Val Borbera vicino alla casa dove la conduttrice Antonella Clerici risiede da qualche anno.