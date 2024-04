Jamax presenta il nuovo singolo “Ho troppi anni”

“Ho troppi anni” è il nuovo singolo del cantautore Fabio Giuliani, in arte JAMAX, un brano prodotto da Pio Stefanini

“Nella vita ti etichettano in base alla tua generazione, obbligandoti quasi a fare o non fare le cose in base alla tua età! Quando sei della generazione x i discorsi dei tuoi coetanei sono tutti rivolti ai figli che hai fatto, alla giacca indossata per lavoro, alla famiglia… e sogni? Abbiamo troppi anni per sognare… forse sarebbe l’ora di vivere anziché pensare a quanto anni abbiamo!! “

Già disponibile nei principali store digitali, la canzone, che porta le firme di Fabio Giuliani, Stefano Simmaco e Pietro Stefanini, segna il ritorno del cantautore pratese dopo l’ottimo riscontro ottenuto con l’album del 2023 “Cosa vuoi fare da piccolo?”.

videoclip: https://youtu.be/-1Ob61Z7kj8

Biografia

Fabio Giuliani, in arte Jamax, nasce musicalmente nel 1996 e dopo un anno vince Arezzo Wave con il suo gruppo “Parole del Profeta”, il primo gruppo hip hop a vincere il festival ed esce il suo primo album con la rTI Music (fra l’altro e il che dell’ironia)

Negli anni collabora con molti artisti quali, Tormento (Sottotono), Bassi Maestro, Riccardo Onori e molti altri artisti per poi prendersi una pausa di 10 anni dal 2005 al 2015.

Nel 2016 ritrova il suo primo produttore Diego Calvetti e creano il gruppo the JEK con il quale firmano la collaborazione nel 2018 con Cristiano Malgioglio nel brano “Notte perfetta” nel quale scrive ed interpreta il rap della canzone.

Firma varie colonne sonore, “Non ci resta che ridere” di Alessandro Paci, “uno strano weekend al mare” e “Sbagliando S’impara” di Alessandro Ingrà e “Dio è in pausa pranzo” di Michele Coppini. A fine 2021 inizia a lavorare al suo primo album da solista con la produzione dell’amico Stefano Simmaco (spalla di Ranieri e vincitore di “Bravo Bravissimo” e “Forte Forte Forte”) e Pio Stefanini, nel frattempo viene selezionato insieme a Roberta Biagiotti per le semifinali del festival di Sanremo Rock e vince il festival per cantautori “palco d’autore”

A maggio 2022 esce il primo disco “Cosa vuoi fare da piccolo?” Un disco molto intimo che parla della vita del cantautore, definendo il genere “l’anello che lega l’indie pop all’ hip hop”. Il disco esce anche in vinile, in serie limitata a 100 copie. Nel 2024 inizia a lavorare al suo secondo album, uscendo con il primo singolo “Ho troppi anni”.