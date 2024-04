Fuori “Love”, la nuova canzone di Teddy

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Love”, il nuovo singolo di Teddy

Il brano “Love” prodotto da CORE, pubblicato dall’etichetta Label DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, racconta di come una persona può sentirsi quando una relazione vissuta in maniera tossica volge al termine. Sono tanti i pensieri che affollano la mente, influenzando involontariamente il modo in cui ci relazioniamo con gli altri sotto tale prospettiva. Spesso, si ha il timore di non riuscire a fidarsi nuovamente, o altre ancora ci si sente sbagliati e in colpa nel compiere azioni che avverrebbero in maniera naturale, se non bloccate dal pensiero fisso che la persona precedente ci ha fatto maturare, ovvero quella di “non valerne la pena” o quella di “non meritare amore”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Purtroppo queste sono fasi che ognuno di noi, una volta nella vita, soprattutto in giovane età, ha affrontato. Il brano in questione vuole denunciare e normalizzare questi eventi, portando l’ascoltatore a capire che tutti siamo meritevoli di ricevere amore ma fondamentale è imparare a saperlo dare”.

Biografia

Antonio Tedesco, in arte TEDDY, cantautore classe 2000, si avvicina alla musica sin da piccolo, trovando in essa un porto sicuro dove venire sempre capito, inizia a coltivare questa sua passione anche prendendo lezioni di canto pop.

In seguito, ispirandosi ai più grandi artisti internazionali e non, si avvicina alla scrittura, iniziando il suo percorso da cantautore con il nome d’arte “TEDDY”, abbreviazione del suo vero cognome che i suoi amici gli hanno attribuito per il suo modo di essere sempre disponibile con tutti.

La determinazione e la perseveranza lo hanno portato poi a calcare palchi importanti per un giovane artista come lui. Dopo il successo ottenuto con “Sparami ora”, il singolo d’esordio distribuito da Sony Music Italy prende parte del Deejay On Stage 2023 a Riccione, conquistando la semifinale, e poco dopo, apre uno dei concerti di Bianca Atzei in giro per l’Italia.

Il suo futuro riesce ad immaginarlo solo ed esclusivamente sopra ad un palco, la musica è la motrice dei suoi giorni ed è l’unica cosa che riesce ad azzerare i problemi che la vita, quotidianamente, ci mette davanti. Desidera, un giorno, con la sua musica, poter alleggerire i pensieri di quante più persone possibili.

L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

“Love” è il nuovo singolo.