In libreria “La mia amica ombra” di John Dougherty

John Dougherty scrive anche canzoni, ha una band e vive in Inghilterra con i suoi due figli. “La mia amica ombra” è il suo nuovo lavoro

Quando la lepre Betta scompare, lasciando nient’altro che uno spazio vuoto, un’ombra scura, Berto è disperato. Come può cancellare quel vuoto che è rimasto lì dove prima c’era Betta e riportare indietro la sua migliore amica? E se non fosse possibile? Un racconto in rima, dolce, commovente e pieno di luce, che esplora con delicatezza i temi del dolore e della perdita.

John Dougherty è nato a Larne, nell’Irlanda del Nord, e non molti anni dopo è stato costretto ad andare a scuola, un’esperienza che non ha trovato del tutto piacevole. Fortunatamente, però, le gioie della lettura lo hanno aiutato nei momenti difficili. Non stupisce, quindi, che da grande sia diventato prima un insegnante (uno di quelli simpatici) e poi un pluripremiato scrittore di racconti e poesie per bambini. John scrive anche canzoni, ha una band e vive in Inghilterra con i suoi due figli.