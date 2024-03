Alessandro Niccoli in llibreria con “La Ragazza che abbandonò il Destino”

Alessandro Niccoli presenta un romanzo introspettivo in cui si racconta di un viaggio dell’anima attraverso luoghi, incontri e scambi

Alessandro Niccoli presenta un romanzo introspettivo in cui si racconta di un viaggio dell’anima attraverso luoghi, incontri e scambi. Un’opera di formazione che mostra quanto la fuga sia necessaria al ricongiungimento con la propria vera identità: ovunque è casa solo se le radici dell’io sono ben salde. Dall’autore di “Nafis e i corridoi colorati”, un nuovo romanzo che mette al centro l’amore per la natura e gli animali, il rispetto per la libertà individuale e l’accettazione di ogni diversità.

Casa Editrice: Porto Seguro Editore

Collana: Fiamme di carta

Genere: Romanzo di formazione

Pagine: 296

Prezzo: 17,00 €

Codice ISBN: 979-1220083522

«Penso che giunti a questo punto, in questo luogo, ci sia stata offerta l’opportunità di partire nuovamente per una nuova strada, un salto di qualità, un diverso modo di vivere il presente, più attenti alla luce, ai minuti che passano, ai cicli della natura, alla sua bellezza. Nient’altro, nessun altro pensiero, nessun altro problema di carattere materiale, questi non dovranno mai prendere il sopravvento, basta solo non preoccuparsi di possedere più cose del necessario»

“La Ragazza che abbandonò il Destino” di Alessandro Niccoli è un delicato romanzo di formazione in cui si narra di un’avventura emozionante e di una profonda ricerca interiore, che porterà la protagonista Safaa ad acquisire consapevolezza di sé e a liberarsi dalle catene e dai preconcetti che le erano stati imposti dalla sua famiglia e dalla società. È l’intensa storia di una ragazza di diciassette anni che trova il coraggio di abbandonare le comodità e le sicurezze della vita famigliare per riappropriarsi della propria identità e della sua essenza più autentica; Safaa desidera mettersi in ascolto dei suoni della natura e del battito dei cuori delle persone, vuole conoscere nuove genti e culture, aspira a creare delle relazioni genuine e significative.

Safaa non è il vero nome della protagonista; abbiamo imparato a conoscerla come Danit nel precedente romanzo dell’autore, “Nafis e i corridoi colorati”: in quest’opera ella ha cambiato nome scegliendone uno diffuso nel mondo arabo, e il cui significato è ‘purezza’. E la purezza e la semplicità sono proprio i valori che persegue la giovane, stanca di un mondo votato solo all’accumulo di beni materiali, al cinico individualismo e all’utilizzo di maschere per non mostrare le proprie fragilità. Safaa vuole essere sé stessa ma per farlo è cosciente di dover fuggire da quel contesto, di doversi mettere sulla strada per affrontare i suoi mostri interiori: in questa vicenda il viaggio diviene una potente metafora della scoperta di sé e di crescita personale.

Un viaggio fisico ma soprattutto spirituale, condiviso in un primo momento con una cavalla ribelle quanto lei, Quercia, e poi anche con il suo amico Nafis, un’altra anima in cerca, un altro essere sensibile e desideroso di mantenere saldo il suo contatto con Madre Natura. La protagonista si immergerà nella vita dei boschi, si sentirà libera per la prima volta e incontrerà tante persone che allieterà con il suono melodioso del suo flauto; poi partirà con Nafis e un suo amico, Khalil, alla volta del Marocco, e nel deserto e in mezzo ai beduini scoprirà davvero cosa vuol dire vivere a pieno ogni istante, e trarre ricchezza e gioia dalla splendida diversità di questo mondo.

Alessandro Niccoli ci conduce in un viaggio straordinario, permettendoci di conoscere a fondo la sua protagonista e di leggerle dentro; Safaa ci regala dei preziosi momenti di verità, e ci spinge a riflettere sulla nostra vita e a trovare il coraggio di intraprendere il nostro personale viaggio, alla ricerca di noi stessi.

SINOSSI DELL’OPERA. Safaa è un’adolescente che crede fortemente nella bontà delle persone ma, respinta dal mondo che la circonda e incompresa dalla sua famiglia, sceglie di intraprendere un viaggio alla scoperta di sé e della natura. Con i suoi compagni di avventura s’imbatte in feste medievali, borghi antichi e boschi incontaminati. Visita poi il Sud del Marocco, dove s’immergerà in una cultura diversa e affascinante ritrovando, attraverso il confronto e l’arricchimento morale, la sua armonia interiore e la forza per affrontare le sfide della vita.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Alessandro Niccoli (S. Miniato, 1968) è un avvocato e scrittore, che si batte contro le discriminazioni, in favore dell’ambiente e degli animali. Nel 2013 ha vinto un premio speciale con il racconto “Camminando, il tuo spirito sognai”, poi inserito nel suo primo libro “L’odore delle Rose” (Europa Edizioni, 2019, Seconda edizione in self-publishing nel 2022). Nel 2021 pubblica in self-publishing “Nafis e i Corridoi colorati”, ottenendo una serie di riconoscimenti e scalando le classifiche di Amazon. “La Ragazza che abbandonò il Destino” (Porto Seguro Editore, 2023) è la sua terza pubblicazione.